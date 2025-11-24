Especialistas comentam plano do Real Madrid para permitir venda a investidores externos

Alteração em estrutura acionária pode ajudar o clube a ser mais competitivo diante de outras agremiações do continente europeu / Crédito: Jogada 10

O Real Madrid anunciou a ideia de mudança no seu modelo de propriedade para permitir que investidores comprem até 10% das ações do clube. A proposta foi apresentada aos sócios pelo presidente Florentino Pérez, em assembleia anual no centro de treinamento de Valdebebas, com um plano de criação de uma empresa subsidiária. Ela teria um acionista minoritário, mantendo, porém, o controle absoluto nas mãos dos quase 100 mil sócios do clube. Para isso ocorrer, contudo, qualquer ajuste neste novo modelo exigiria aprovação em votação, já que o clube merengue é de propriedade de seus sócios (membros do clube) desde sua fundação, em 1902.

O assunto, no entanto, já havia sido comentado pelo presidente do Real Madrid no final de 2024, durante Assembleia Geral realizada pelo clube. Na ocasião, Pérez falou sobre uma proposta de mudança que pode tornar os sócios-torcedores madrilenhos como ‘donos’. “Temos 100 mil sócios-torcedores e podemos distribuir um patrimônio que acredito valer mais de 10 bilhões de euros”, disse, à época. Real Madrid insatisfeito com diretrizes de LaLiga Considerado um dos dirigentes mais vitoriosos de todos os tempo, o presidente do Real Madrid nunca escondeu seu descontentamento com algumas diretrizes impostas pela La Liga, em especial sobre a forma como a entidade negocia os direitos de TV, de forma coletiva. “O Real Madrid é um gigante do futebol mundial e bateu recorde de faturamento na última temporada, ao alcançar R$ 7,5 bilhões. Ou seja, estamos falando de um clube com uma das maiores capacidades de geração de receita do mundo. Mas que, ainda assim, entende a importância de diversificar suas fontes e ampliar seus negócios. A possível abertura para investidores externos é uma estratégia relevante e, se for aprovada, representará um passo importante para ampliar sua competitividade frente aos outros clubes, muitos que já operam com estruturas mais modernas e capitalizadas. A lição que podemos capturar deste exemplo do Real Madrid é que mesmo estruturas sólidas e consolidadas pensam em alternativas de investimento agregadoras de valor”, afirma Moises Assayag, sócio-diretor da Channel Associados e especialista em finanças no esporte.