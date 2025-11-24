Divórcio de Juninho, do Flamengo, se torna público após declaração de nova namorada

Juninho atravessa uma fase de transformação longe do protagonismo esportivo, apesar das chances mais recentes, mas em um momento que ressignifica sua rotina extracampo. Opção de origem para substituir Pedro na final da Libertadores, o atacante do Flamengo vive um novo capítulo pessoal ao lado da estudante Pamella Vieira Gaigher, seu novo amor. O atacante desembarcou no Brasil ainda casado com a modelo Vivian Lorraine, mãe de sua filha, no início do ano. Com o término discreto, internautas ficaram surpresos com a declaração pública de Pamella, de 22 anos, no aniversário de 29 anos do jogador, celebrado na última sexta-feira (21).

“Um dia eu orei a Deus por você, te detalhei dos pés ao fio da cabeça sem nem imaginar que Ele seria tão generoso comigo. Hoje vejo o quanto você é tudo o que pedi e muito mais. Meu amor, meu orgulho, meu porto seguro. Que a gente comemore esse e todos os seus dias juntos para sempre, porque o que vem de Deus, permanece. Eu te amo, parabéns”, escreveu. Natural de Boa Esperança, a estudante capixaba já costumava compartilhar registros com a camisa do Flamengo antes do relacionamento, junto aos outros conteúdos de maquiagem. Ela cursa Nutrição em uma faculdade privada de Nova Venécia, mas também foca nas redes sociais — desativadas desde a oficialização do namoro com o jogador. E a situação familiar? Juninho se manifestou recentemente quanto às especulações sobre seu estado civil e separação de Vivian. Segundo ele, o ex-casal mantém uma relação amigável. “Meu povo, estou separado e divorciado há mais de 8 meses. E minha filha tem 1 ano e 6 meses. Só para deixar claro. Está tudo resolvido entre mim e a mãe da minha filha”, esclareceu.

Vivian manteve sua rotina de publicação nas redes sociais, e a separação não era de conhecimento público. A influenciadora fez questão de manter sua privacidade e sequer tocou sobre o assunto no período. Eles estavam juntos desde 2020, mas só oficializaram a união no civil em 2022. Momento de Juninho no Flamengo O atacante recebeu pouca minutagem no decorrer da temporada, mas o cenário parece mais favorável neste momento. Depois do clube ter recusado ofertas de clubes árabes pelo atleta, ele se tornou uma das — poucas — opções de Filipe Luís para o setor ofensivo na final da Libertadores. Com Pedro fora, o técnico passou a conceder mais minutagem ao atacante, que, inclusive, marcou um dos gols da goleada por 5 a 1 sobre o Sport recentemente. Juninho não esteve em campo no triunfo sobre o Bragantino, no último sábado (22), mas segue trabalhando com foco na grande decisão contra o Palmeiras, no sábado (29), às 18h (de Brasília), em Lima.