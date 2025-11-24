Depois de término com jovem, Romário reaparece com antigo caso; conheça

"Baixinho" volta a se relacionar com uma dentista gaúcha. Os dois foram vistos em evento de lançamento de novo projeto de Ludmilla / Crédito: Jogada 10

Mesmo após a aposentadoria no futebol, Romário manteve a sua característica de galanteador que lhe deu fama, além da capacidade goleadora nos gramados. Após terminar seu namoro com a estudante de nutrição Alycia Gomes, de 22 anos, teve um flagra do “Baixinho” com um antigo caso algumas semanas depois. Depois de um certo mistério sobre a identidade, houve a descoberta que o ex-atacante se reaproximou de Bruna Machado, dentista gaúcha, que reside no Rio de Janeiro. Perto de completar 60 anos, o senador esteve ao lado da loira no evento de lançamento do novo projeto da cantora Ludmilla no dia 06 de novembro, o álbum “Fragmentos”. Inclusive, o jornal britânico “Daily Mail” repercutiu o caso com a acompanhante, que ainda tinha uma identidade secreta.

Na oportunidade, o ex-jogador e Bruna estavam próximos e em clima de romance no evento. Testemunhas revelaram ao jornal Extra que os dois conversaram ao pé do ouvido em um espaço reservado, longe dos holofotes. Discreto, o Baixinho aproveitou a noite sem chamar muita atenção. Com o episódio, o tabloide britânico fez a situação viralizar a nível internacional com a seguinte manchete: “Lenda do futebol Romário, de 59, termina namoro com estudante 37 anos mais jovem. Galã brasileiro já foi visto com ‘loira misteriosa’”. Romário retoma antigo affair O “Baixinho” e Bruna já tiveram um caso anteriormente e pelo visto decidiram retomá-lo depois do ex-craque voltar a ser solteiro. Os dois não seguem os respectivos perfis de cada um nas redes sociais, porém se conheceram por meio de amigos em comum. Além disso, ambos são adeptos da prática do futevôlei, já que é uma tendência no Rio de Janeiro, onde residem. A dentista gaúcha fixou moradia na Cidade Maravilhosa, em frente à praia da Barra da Tijuca, há cerca de um ano e meio. No entanto, antes disso estava periodicamente na região, pelo menos uma vez por mês para realizar consultas. Dentro da odontologia, Bruna é especialista em reabilitação oral e harmonização facial.