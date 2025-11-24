Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Depay faz punção articular no joelho para tratar lesão no Corinthians

Atacante passou por tratamento e aplicação de ácido hialurônico, após contusão sofrida no clássico contra o São Paulo
Autor Jogada 10
Tipo Notícia

O Corinthians explicou, nesta segunda-feira (24/11), a razão da foto postada por Memphis Depay em suas redes sociais, na qual o atacante aparecia em um ambiente médico. Segundo o clube, o jogador foi submetido a um procedimento de punção articular no joelho esquerdo, acompanhado da aplicação de ácido hialurônico. O tratamento é considerado padrão para controle de dor e inflamação.

A intervenção ocorreu após o entorse sofrido durante o clássico contra o São Paulo, na última quinta-feira (20/11), que marcou a sexta lesão do holandês somente nesta temporada. Na ocasião, Memphis iniciou a partida no banco, já que havia retornado desgastado da Data Fifa com sua seleção. Mesmo assim, entrou no segundo tempo, marcou o segundo gol do triunfo corintiano por 3 a 1. Contudo, deixou o campo se queixando de dores no joelho.

O departamento médico já havia informado a presença de um edema ósseo, sem estimar prazo de retorno. A ausência do atacante diante do Cruzeiro, no domingo, foi consequência direta do problema.

Com três rodadas ainda pela frente no Campeonato Brasileiro, o Corinthians corre contra o tempo para recuperar Memphis antes da semifinal da Copa do Brasil, contra o próprio Cruzeiro, marcada para o dia 10 de dezembro. A expectativa interna é de evolução diária, mas a tendência é de cautela na condução do processo, considerando o histórico recente de lesões do atleta.

A comissão técnica monitora alternativas, ciente de que a condição física do camisa 9 será determinante para o planejamento das próximas semanas. Caso Memphis não consiga retornar rapidamente, o time terá de reorganizar o setor ofensivo para os compromissos mais decisivos da temporada.

