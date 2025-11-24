Depay faz punção articular no joelho para tratar lesão no Corinthians

Depay faz punção articular no joelho para tratar lesão no CorinthiansAtacante passou por tratamento e aplicação de ácido hialurônico, após contusão sofrida no clássico contra o São Paulo
O Corinthians explicou, nesta segunda-feira (24/11), a razão da foto postada por Memphis Depay em suas redes sociais, na qual o atacante aparecia em um ambiente médico. Segundo o clube, o jogador foi submetido a um procedimento de punção articular no joelho esquerdo, acompanhado da aplicação de ácido hialurônico. O tratamento é considerado padrão para controle de dor e inflamação.
A intervenção ocorreu após o entorse sofrido durante o clássico contra o São Paulo, na última quinta-feira (20/11), que marcou a sexta lesão do holandês somente nesta temporada. Na ocasião, Memphis iniciou a partida no banco, já que havia retornado desgastado da Data Fifa com sua seleção. Mesmo assim, entrou no segundo tempo, marcou o segundo gol do triunfo corintiano por 3 a 1. Contudo, deixou o campo se queixando de dores no joelho.
O departamento médico já havia informado a presença de um edema ósseo, sem estimar prazo de retorno. A ausência do atacante diante do Cruzeiro, no domingo, foi consequência direta do problema.
Com três rodadas ainda pela frente no Campeonato Brasileiro, o Corinthians corre contra o tempo para recuperar Memphis antes da semifinal da Copa do Brasil, contra o próprio Cruzeiro, marcada para o dia 10 de dezembro. A expectativa interna é de evolução diária, mas a tendência é de cautela na condução do processo, considerando o histórico recente de lesões do atleta.
A comissão técnica monitora alternativas, ciente de que a condição física do camisa 9 será determinante para o planejamento das próximas semanas. Caso Memphis não consiga retornar rapidamente, o time terá de reorganizar o setor ofensivo para os compromissos mais decisivos da temporada.