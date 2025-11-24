Depay faz punção articular no joelho para tratar lesão no Corinthians

Atacante passou por tratamento e aplicação de ácido hialurônico, após contusão sofrida no clássico contra o São Paulo / Crédito: Jogada 10

O Corinthians explicou, nesta segunda-feira (24/11), a razão da foto postada por Memphis Depay em suas redes sociais, na qual o atacante aparecia em um ambiente médico. Segundo o clube, o jogador foi submetido a um procedimento de punção articular no joelho esquerdo, acompanhado da aplicação de ácido hialurônico. O tratamento é considerado padrão para controle de dor e inflamação. A intervenção ocorreu após o entorse sofrido durante o clássico contra o São Paulo, na última quinta-feira (20/11), que marcou a sexta lesão do holandês somente nesta temporada. Na ocasião, Memphis iniciou a partida no banco, já que havia retornado desgastado da Data Fifa com sua seleção. Mesmo assim, entrou no segundo tempo, marcou o segundo gol do triunfo corintiano por 3 a 1. Contudo, deixou o campo se queixando de dores no joelho.