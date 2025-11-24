Davide Ancelotti e os fundamentalistas de plantão

Avaliado pela diretoria, Davide deve, entretanto, diminuir a rejeição popular ao colocar o Mais Tradicional na fase de grupos da Copa Libertadores, cenário primordial para o planejamento. Se terminar o BR-2025 no G5, o Botafogo evita quatro datas das etapas preliminares do torneio internacional no início do ano que vem, com estes compromissos intercalando as primeiras rodadas do próximo Brasileirão. Sem mencionar a possibilidade maior de o Fogão, na sequência, cair em uma chave mais complicada no sorteio. É o mínimo que está ao alcance do Glorioso para minimizar os efeitos de uma temporada com alguns distúrbios.

Apesar da invencibilidade de sete partidas, ainda há um forte consenso no botafoguismo que aponta para o prazo de validade do técnico Davide Ancelotti. Ou seja, a arquibancada do Estádio Nilton Santos aceita o jovem treinador italiano no banco de reservas do Glorioso. Mas somente até 19h do dia 7 de dezembro, quando o profissional concluir as obrigações no fim de semana da última rodada do Campeonato Brasileiro, comandar o time contra o Fortaleza, conceder a entrevista coletiva e deixar o Colosso do Subúrbio. A partir daí, arrivederci. A maioria dos alvinegros prefere, por ora, outro nome para 2026. Tite? Rafael Guanaes? Roberto Mancini? A nova época de especulações pode recomeçar a qualquer momento.

Técnicos passam por cancelamentos violentos

O Botafogo ainda entra em campo três vezes antes das férias. Corinthians, em São Paulo, Cruzeiro, em Belo Horizonte, e Fortaleza, no Rio de Janeiro. O trabalho de Ancelottinho começa a dar sinais de evolução. Ninguém mantém uma série invicta ao acaso. Aliás, você, por acaso, sabia que, em agosto, Davide chegou a alcançar o melhor aproveitamento da era SAF? Não foi ele também o responsável pela montagem do elenco e pela lacuna em alguns setores do campo. Contextualizar a obra do treinador italiano, com suas virtudes e defeitos, porém, é a senha para brigas intermináveis com as frações mais radicalizadas do público alvinegro, cuja única meta é demonizar um trabalho nota 6, com aspectos positivos, sim!

Ainda em 2025, os xiitas tentaram implodir, somente na sexta partida, o trabalho de um treinador que saiu do clube com 92,5% de aproveitamento como mandante. Renato Paiva foi alvo fácil dos fundamentalistas. Em 2023, os extremistas partiram com tudo para cima de Luis Castro por conta da campanha da equipe no possante Campeonato Carioca. Meses depois, a despeito de um nítido cinismo em suas declarações, o técnico lembrou daqueles “elogios” ao optar pelo vil metal dos petrodólares do Golfo Pérsico em detrimento de um título brasileiro pelo Mais Tradicional. Nas duas ocasiões, os portugueses não sofreram críticas pontuais. Os radicais lideraram campanhas brutais de cancelamento.

Entenda por que Davide-2026 não é má ideia

A eventual permanência de Davide Ancelotti e a manutenção do trabalho podem significar uma boa notícia a curto prazo. Afinal, o treinador não será mais um novato a partir de janeiro de 2026, saberá apontar as carências do plantel, mapeará o mercado com o scout, terá uma pré-temporada para ajustar os ponteiros e, sobretudo, um mês de descanso, reflexão e autocrítica. Além disso, se optar pela mudança, com o calendário apertado, John Textor não dispõe de muito tempo para realizar a triagem e as entrevistas antes do anúncio oficial. Não seria de bom tom começar um ano tão importante com um interino.

