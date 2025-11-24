Crespo freia expectativas por retorno de trio no São Paulo

Torcida convivia com esperança de ver Calleri, Lucas ou Oscar jogando ainda em 2026, mas treinador quer reforços para substituir atletas / Crédito: Jogada 10

Mesmo ainda vivo na disputa por uma vaga na próxima edição da Libertadores, o São Paulo já trabalha paralelamente no planejamento para 2026. O cenário financeiro difícil impõe limitações, mas o técnico Hernán Crespo tem sido firme em um ponto. Afinal, ele quer o elenco mais fortalecido e sem depender do retorno de jogadores que lidam com graves lesões. Crespo tratou de minimizar qualquer expectativa sobre o trio Oscar, Lucas e Calleri, todos fora do restante da temporada e com situações clínicas distintas. Oscar vive o caso mais delicado. Após sofrer uma síncope vasovagal, o meia reavalia inclusive a continuidade da carreira e ainda não sabe se voltará a jogar futebol.

Lucas, que trata dores persistentes no joelho direito e passou por infiltração, só deverá retornar aos gramados em 2026, já com o planejamento voltado para uma recuperação plena. Calleri, por sua vez, segue em transição física após cirurgia para reconstrução dos ligamentos do joelho esquerdo. Assim como os companheiros, o centroavante só será opção novamente na próxima temporada. “Já sabemos que para o próximo ano muitos estão voltando de lesões graves. Se você monta um time com Oscar, Lucas, Calleri, por exemplo, e eles não estão durante toda a temporada… Podemos pensar que são o futuro? Não sei. Se o Calleri volta a ser o Calleri, se o Lucas volta a ser o Lucas, se o Oscar volta a jogar… A construção passa por esse elenco”, disse Crespo. “Se depois durante a temporada o Calleri volta a ser o Calleri, o Lucas volta a ser o Lucas, talvez, tomara se o Oscar voltar… Vão ser reforços. Para mim é assim. Temos que melhorar o elenco atual”, completou. A prioridade do São Paulo na próxima janela A orientação interna para o próximo mercado é clara. O São Paulo vai atrás de jogadores jovens, fisicamente confiáveis e capazes de sustentar uma temporada longa. Após o clássico perdido para o Corinthians, Crespo já havia enfatizado essa necessidade: