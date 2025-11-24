Corinthians discute mudanças em seu estatuto em reunião nesta segunda

As mudanças propostas atingem pilares essenciais da governança corintiana. O texto em debate inclui, entre outros pontos, a possibilidade de que o clube se torne uma Sociedade Anônima do Futebol, a ampliação dos mandatos para quatro anos, a proibição de contratação de parentes de conselheiros e a reformulação do processo eleitoral, que deixaria de ser por chapas para permitir votos individuais em cada candidato. Outro tema sensível é a inclusão do direito a voto para membros do programa Fiel Torcedor, uma demanda antiga de parte da torcida.

O Corinthians vive uma segunda-feira (24/11) de tensão no Parque São Jorge. O Conselho Deliberativo se reúne nesta noite, a partir das 18h em primeira chamada, para decidir o futuro do estatuto alvinegro. Ao todo, 299 conselheiros, 200 trienais e 99 vitalícios, têm direito a voto. Para que o projeto avance, será necessário o apoio de ao menos dois terços dos presentes.

Além disso, do lado de fora do ginásio, torcidas organizadas convocaram seus associados para acompanhar o encontro e pressionar pela aprovação ou rejeição das propostas. Uma eventual mudança no estatuto só entrará em vigor após nova votação, desta vez pelos associados do clube.

Projeto no Corinthians sofre resistência

Apesar da importância do projeto, o clima é de forte resistência. O texto apresentado pelo presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, vem sendo duramente contestado por conselheiros e pelo Conselho de Orientação (Cori), que na semana passada pediu inclusive o cancelamento da reunião desta noite. Segundo o órgão, há falhas graves em várias etapas do processo.

Entre as críticas apontadas pelo Cori estão supostas irregularidades no cumprimento do edital, como a ausência de atas das reuniões preparatórias, o não encaminhamento de todas as propostas ao Conselho e a elaboração sigilosa do documento, sem justificativas claras para a inclusão ou rejeição de determinados pontos. O órgão também sustenta que o estatuto vigente não foi respeitado, mencionando, por exemplo, a falta de manifestação formal do próprio Conselho Deliberativo sobre a necessidade de reforma e o não cumprimento do prazo mínimo de 30 dias para convocação da assembleia dos sócios.