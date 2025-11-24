Chelsea x Barcelona: onde assistir, escalações e arbitragem

Chelsea x Barcelona: onde assistir, escalações e arbitragemTimes se enfrentam em confronto direto válido pela quinta rodada da fase de liga da Champions 2025/26
Dia de jogo grande na Champions 2025/26. Nesta terça-feira (25), Chelsea e Barcelona se enfrentam às 17h (de Brasília), no Stamford Bridge, em Londres, pela quinta rodada da fase de liga da maior competição de clubes do futebol europeu.
Onde assistir
A partida terá transmissão ao vivo no SBT (TV aberta), TNT (TV fechada) e HBO Max (streaming).
Como chega o Chelsea
O Chelsea faz uma temporada promissora sob o comando do técnico Enzo Maresca. Campeão do Mundial de Clubes nos Estados Unidos, o clube londrino é um dos candidatos ao título da Premier League e está em busca da classificação direta para as oitavas de final da Champions.
No entanto, o Chelsea vem de um empate por 2 a 2 diante do Qarabag na última rodada da fase de liga da Champions e precisa se recuperar diante do Barcelona. O time abre a quinta rodada na 12ª posição com sete pontos, na zona de classificação para a próxima fase.
Além disso, o técnico Enzo Maresca precisa lidar com alguns desfalques no elenco. Romeo Lavia, Cole Palmer, Dário Essugo e Levi Colwill, lesionados, desfalcam o time nesta terça-feira.
Como chega o Barcelona
O Barça, por sua vez, segue na briga com o Real Madrid pela liderança do Campeonato Espanhol, mas não consegue repetir a mesma regularidade na Champions. O time vem de um empate por 3 a 3 com o Club Brugge, fora de casa, e tem a mesma campanha do Chelsea na competição europeia. Com duas vitórias, um empate e uma derrota, os culés abrem a quinta rodada na 11ª posição e levam vantagem sobre os Blues no saldo de gols (5 a 3).
Para o duelo fora de casa, o técnico Hansi Flick não poderá contar com Pedri, Gavi e Ter Stegen, lesionados. Além disso, Marcus Rashford aparece como dúvida após desfalcar o time no último compromisso pelo Campeonato Espanhol.
CHELSEA X BARCELONA
5ª rodada da fase de liga da Champions
Data e horário: terça-feira, 25/11/2025, às 17h (de Brasília).
Local: Stamford Bridge, em Londres.
CHELSEA: Robert Sánchez; Reece James, Adarabioyo, Chalobah e Marc Cucurella; Moisés Caicedo, Enzo Fernández; Pedro Neto, João Pedro e Garnacho; Delap. Técnico: Enzo Maresca.
BARCELONA: Joan Garcia; Jules Koundé, Eric Garcia, Pau Cubarsí, Balde; Marc Casadó e De Jong; Lamine Yamal, Fermín López e Ferran Torres; Lewandowski. Técnico: Hansi Flick.
Árbitro: Slavko Vinčić (Eslovênia).
Auxiliares: Tomaž Klančnik (Eslovênia) e Andraž Kovačič (Eslovênia).
VAR: Christian Dingert (Alemanha).
