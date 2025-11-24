Cariocão 2026 define novo formato com final única e grupos divididos

A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) bateu o martelo sobre o regulamento do Campeonato Carioca de 2026, o tradicional Cariocão. Em Conselho Arbitral realizado nesta segunda-feira (24/11), a entidade definiu mudanças profundas na competição para adequá-la ao novo calendário da CBF. O estadual terá apenas 10 datas e, pela primeira vez em anos recentes, a grande final ocorrerá em jogo único, no Maracanã. A estreia está prevista para o dia 14 de janeiro.

O novo formato divide os 12 clubes em dois grupos (A e B). Cada chave conta com dois grandes e quatro pequenos. No entanto, os times enfrentarão os adversários do grupo oposto na primeira fase. Os oito melhores na classificação geral avançam para as quartas de final, que também serão em partida única. A semifinal, por sua vez, manterá o modelo de dois jogos (ida e volta). A decisão de encurtar o torneio visa aliviar o desgaste dos clubes, que sofreram com o excesso de jogos em 2025.