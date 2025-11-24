Cariocão 2026 define novo formato com final única e grupos divididos

Cariocão 2026 define novo formato com final única e grupos divididosFerj anuncia mudanças para adequar calendário: estadual terá 10 datas, e fase inicial terá confrontos entre chaves opostas
A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) bateu o martelo sobre o regulamento do Campeonato Carioca de 2026, o tradicional Cariocão. Em Conselho Arbitral realizado nesta segunda-feira (24/11), a entidade definiu mudanças profundas na competição para adequá-la ao novo calendário da CBF. O estadual terá apenas 10 datas e, pela primeira vez em anos recentes, a grande final ocorrerá em jogo único, no Maracanã. A estreia está prevista para o dia 14 de janeiro.
O novo formato divide os 12 clubes em dois grupos (A e B). Cada chave conta com dois grandes e quatro pequenos. No entanto, os times enfrentarão os adversários do grupo oposto na primeira fase. Os oito melhores na classificação geral avançam para as quartas de final, que também serão em partida única. A semifinal, por sua vez, manterá o modelo de dois jogos (ida e volta). A decisão de encurtar o torneio visa aliviar o desgaste dos clubes, que sofreram com o excesso de jogos em 2025.
Grupos do Cariocão estão definidos
O Grupo A ficou com Fluminense, Vasco, Volta Redonda, Sampaio Corrêa, Portuguesa e Bangu. Já o Grupo B reúne Flamengo, Botafogo, Madureira, Maricá, Boavista e Nova Iguaçu. A Ferj também autorizou os grandes a utilizarem times alternativos nas três primeiras rodadas, mas impôs punição financeira para quem mantiver reservas após esse limite.
Por outro lado, Thairo Arruda, CEO do Botafogo, elogiou a redução de datas, classificando-a como uma “evolução”. Já Marcelo Vianna, vice-presidente da Ferj, destacou que a premiação seguirá um modelo progressivo, semelhante ao da Copa do Brasil, para incentivar a competitividade.
Por fim, o Flamengo, atual campeão, defenderá o título em um cenário onde a maioria dos jogos ocorrerá nos fins de semana, já que o Brasileirão começará mais cedo, em 28 de janeiro.