Bruna Biancardi divulga fotos do encontro familiar com ex de Neymar em Barcelona

Bruna Biancardi divulga fotos do encontro familiar com ex de Neymar em BarcelonaEnquanto a noiva aproveita a Espanha com as filhas do casal, o camisa 10 sentiu dores no joelho e desfalca o Santos em jogo pelo Brasileirão
As influenciadoras Carol Dantas, de 32 anos, e Bruna Biancardi, de 31, passaram o domingo dividindo momentos em Barcelona, na Espanha, em uma programação voltada às crianças. Mãe do primogênito e noiva de Neymar, que mantêm boa relação, compartilharam alguns registros da viagem — sobretudo da boa convivência entre os filhos do camisa 10.
Bruna publicou imagens ao lado de Mavie, de dois anos, e da pequena Mel, de quatro meses. Já Carol estava acompanhada de Davi Lucca, de 14 anos, fruto da relação com o astro, e de Valentim, do casamento com Vini Martinez. O grupo contou ainda com amigas da noiva do jogador do Santos e com Bianca Biancardi, sua irmã.
Eles visitaram pontos turísticos e compartilharam registros no aquário da cidade, com Davi ao lado dos irmãos mais novos, Mavie e Valentim, em um deles. Já em outro momento, Biancardi compartilhou uma foto de Carol com Mel, sua caçula, no colo.
“Barcelona dia 2. Hoje aproveitamos tooodo o tempo perdido de ontem kkk. Teve Sagrada Família, almoço no Porto, Barceloneta, Aquário, Shopping, Jogo de Padel… Finalizamos comendo pizza na casa da Cá [Carol Dantas] e do Vini. Que dia gostoso”, escreveu Biancardi.
Neymar interage com publicação
Apesar de ser desfalque no Santos, o astro ficou no Brasil para cumprir seus compromissos de calendário. Ele só pôde acompanhar de longe e, inclusive, deixou um comentário com emojis — de coração e carinha apaixonada — no post de Biancardi.
Além do trio que esteve junto em Barcelona, Davi Lucca, Mavie e Mel, o camisa 10 ainda é pai de Helena, de um ano. A bebê nasceu fruto do breve envolvimento do jogador com Amanda Kimberlly.
O Peixe não contará com seu principal jogador para encarar o Internacional na noite desta segunda-feira (24), em um jogo que vale a vida para o clube. Isso porque o Alvinegro figura momentaneamente na zona de rebaixamento, restando apenas quatro jogos a disputar.
Se vencer, chega aos mesmos 40 pontos do Colorado, que também luta contra o rebaixamento, mas perde no critério de desempate. O triunfo, porém, levaria o Vitória de volta ao Z4 e traria certo alívio nesta reta final.
