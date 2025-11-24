Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bruna Biancardi divulga fotos do encontro familiar com ex de Neymar em Barcelona

Enquanto a noiva aproveita a Espanha com as filhas do casal, o camisa 10 sentiu dores no joelho e desfalca o Santos em jogo pelo Brasileirão
As influenciadoras Carol Dantas, de 32 anos, e Bruna Biancardi, de 31, passaram o domingo dividindo momentos em Barcelona, na Espanha, em uma programação voltada às crianças. Mãe do primogênito e noiva de Neymar, que mantêm boa relação, compartilharam alguns registros da viagem — sobretudo da boa convivência entre os filhos do camisa 10.

Bruna publicou imagens ao lado de Mavie, de dois anos, e da pequena Mel, de quatro meses. Já Carol estava acompanhada de Davi Lucca, de 14 anos, fruto da relação com o astro, e de Valentim, do casamento com Vini Martinez. O grupo contou ainda com amigas da noiva do jogador do Santos e com Bianca Biancardi, sua irmã.

Eles visitaram pontos turísticos e compartilharam registros no aquário da cidade, com Davi ao lado dos irmãos mais novos, Mavie e Valentim, em um deles. Já em outro momento, Biancardi compartilhou uma foto de Carol com Mel, sua caçula, no colo.

“Barcelona dia 2. Hoje aproveitamos tooodo o tempo perdido de ontem kkk. Teve Sagrada Família, almoço no Porto, Barceloneta, Aquário, Shopping, Jogo de Padel… Finalizamos comendo pizza na casa da Cá [Carol Dantas] e do Vini. Que dia gostoso”, escreveu Biancardi.

Neymar interage com publicação

Apesar de ser desfalque no Santos, o astro ficou no Brasil para cumprir seus compromissos de calendário. Ele só pôde acompanhar de longe e, inclusive, deixou um comentário com emojis — de coração e carinha apaixonada — no post de Biancardi.

Além do trio que esteve junto em Barcelona, Davi Lucca, Mavie e Mel, o camisa 10 ainda é pai de Helena, de um ano. A bebê nasceu fruto do breve envolvimento do jogador com Amanda Kimberlly.

O Peixe não contará com seu principal jogador para encarar o Internacional na noite desta segunda-feira (24), em um jogo que vale a vida para o clube. Isso porque o Alvinegro figura momentaneamente na zona de rebaixamento, restando apenas quatro jogos a disputar.

Se vencer, chega aos mesmos 40 pontos do Colorado, que também luta contra o rebaixamento, mas perde no critério de desempate. O triunfo, porém, levaria o Vitória de volta ao Z4 e traria certo alívio nesta reta final.

