Bruna Biancardi divulga fotos do encontro familiar com ex de Neymar em Barcelona

Neymar interage com publicação

Apesar de ser desfalque no Santos, o astro ficou no Brasil para cumprir seus compromissos de calendário. Ele só pôde acompanhar de longe e, inclusive, deixou um comentário com emojis — de coração e carinha apaixonada — no post de Biancardi.

Além do trio que esteve junto em Barcelona, Davi Lucca, Mavie e Mel, o camisa 10 ainda é pai de Helena, de um ano. A bebê nasceu fruto do breve envolvimento do jogador com Amanda Kimberlly.

O Peixe não contará com seu principal jogador para encarar o Internacional na noite desta segunda-feira (24), em um jogo que vale a vida para o clube. Isso porque o Alvinegro figura momentaneamente na zona de rebaixamento, restando apenas quatro jogos a disputar.

Se vencer, chega aos mesmos 40 pontos do Colorado, que também luta contra o rebaixamento, mas perde no critério de desempate. O triunfo, porém, levaria o Vitória de volta ao Z4 e traria certo alívio nesta reta final.

