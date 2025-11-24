Brasileirão 2026 terá recorde de times que utilizam grama sintética

Número de gramas artificiais terá aumento na competição após o acesso de Athletico e Chapecoense no último domingo

Este número pode aumentar. O Vasco deve iniciar, em 2026, o projeto de reforma e modernização de São Januário. Sem poder jogar em seu estádio, há um acordo para mandar jogos no Nilton Santos, ainda sem data marcada para iniciar essa mudança. Portanto, 30% dos clubes da Série A vão atuar como mandantes em piso sintético, um recorde absoluto.

Após o acesso confirmado à Série A de Athletico e Chapecoense, o Brasileirão 2026 terá um novo recorde confirmado. Afinal, serão cinco equipes utilizando gramados sintéticos em seus estádios. Além das equipes que subiram, Atlético-MG, Botafogo e Palmeiras já utilizam o piso artificial nos seus jogos como mandante.

Com isso, o número de jogos em gramados artificiais no Brasileirão 2026 saltaria para 114 (30% do total). Em outro cenário, se forem 10 partidas no estádio do Botafogo, por exemplo, o total ainda seria de 105 (27,6%).

O uso do gramado sintético está cada vez mais presente nos estádios. Fatores como variações climáticas, realização de eventos como shows e o excesso de partidas ao longo da temporada colaboram para a migração da grama natural para a sintética.

“O gramado sintético pode ser uma solução viável para muitos desses clubes, visto que temos as questões climáticas em determinadas regiões do país, aliadas principalmente ao calendário cheio, com dois ou três jogos por semana. Estamos falando de um investimento de 7 a 9 milhões com a implementação, mas com gastos de manutenção muito menores em comparação com a grama natural. Esse investimento, com ajuda das federações ou empresas parceiras, é uma saída”, afirmou Sergio Schildt, presidente da Recoma, empresa especializada em gramados sintéticos esportivos.

Reclamação de jogadores

A utilização do gramado sintético sempre foi tema de debate e polêmica. Alguns dirigentes, jogadores e clubes defendem o fim dos gramados sintéticos no Brasileirão. No início do ano, um grupo de jogadores que atuam no país se uniu em um movimento pedindo o fim dos gramados sintéticos. Nomes como Neymar, Thiago Silva, Bruno Henrique, Philippe Coutinho, Lucas, Alan Patrick e Gabigol estavam entre eles.