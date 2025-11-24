Brasil perde nos pênaltis para Portugal e está fora da final do Mundial Sub-17

Brasil perde nos pênaltis para Portugal e está fora da final do Mundial Sub-17Ruan Pablo na trave e Ângelo para fora decretam eliminação brasileira após empate sem gols; portugueses enfrentam a Áustria na decisão
O sonho do pentacampeonato mundial sub-17 chegou ao fim para o Brasil de forma dolorosa. Nesta segunda-feira (24/11), a Seleção Brasileira foi eliminada por Portugal nos pênaltis, após um empate sem gols no tempo regulamentar, em jogo válido pela semifinal da Copa do Mundo da categoria, no Catar.
Nas cobranças, os portugueses foram mais eficientes e venceram por 6 a 5. Ruan Pablo acertou a trave e Ângelo isolou a última cobrança, decretando a queda da Amarelinha. Com o resultado, Portugal avança para a grande final, onde enfrentará a inédita Áustria, que eliminou a Itália. O Brasil, por sua vez, terá que se contentar com a disputa do terceiro lugar diante dos italianos. Ambas as partidas ocorrem na quinta-feira (27/11).
O jogo
O primeiro tempo foi de muito estudo e equilíbrio. O Brasil começou assustando logo no primeiro minuto com Angelo Henrique, mas Portugal respondeu rápido com Anísio Cabral. A melhor chance brasileira veio aos 21 minutos, quando Dell finalizou e o zagueiro Martim Chelmik salvou em cima da linha de forma milagrosa. Os portugueses, por sua vez, reclamaram de um pênalti aos 26, mas o VAR mandou seguir.
Assim sendo, na segunda etapa, o drama aumentou. O jogo ficou truncado, com muitas faltas e cartões amarelos para os dois lados. O Brasil tentou pressionar com as entradas de Gabriel Mec e Pietro Tavares, mas parou na sólida defesa lusa. Portugal também assustou em chutes de longa distância. Nos minutos finais, o nervosismo tomou conta, e nenhuma das equipes conseguiu furar o bloqueio adversário, levando a decisão para a marca da cal, onde a eficiência europeia prevaleceu.
