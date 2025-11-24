Brasil perde nos pênaltis para Portugal e está fora da final do Mundial Sub-17

Ruan Pablo na trave e Ângelo para fora decretam eliminação brasileira após empate sem gols; portugueses enfrentam a Áustria na decisão / Crédito: Jogada 10

O sonho do pentacampeonato mundial sub-17 chegou ao fim para o Brasil de forma dolorosa. Nesta segunda-feira (24/11), a Seleção Brasileira foi eliminada por Portugal nos pênaltis, após um empate sem gols no tempo regulamentar, em jogo válido pela semifinal da Copa do Mundo da categoria, no Catar. Nas cobranças, os portugueses foram mais eficientes e venceram por 6 a 5. Ruan Pablo acertou a trave e Ângelo isolou a última cobrança, decretando a queda da Amarelinha. Com o resultado, Portugal avança para a grande final, onde enfrentará a inédita Áustria, que eliminou a Itália. O Brasil, por sua vez, terá que se contentar com a disputa do terceiro lugar diante dos italianos. Ambas as partidas ocorrem na quinta-feira (27/11).