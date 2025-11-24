Bracks exalta vices do Atlético: “Estar nas finais é estar mais próximo de ganhar”

Diretor do Atlético Mineiro, Paulo Bracks se pronunciou em vídeo após terceiro vice-campeonato em 12 meses e reconheceu erros do clube / Crédito: Jogada 10

Após o terceiro vice-campeonato do Atlético Mineiro nos últimos 12 meses, o diretor Paulo Bracks se pronunciou para falar sobre o momento do clube. Nesta segunda-feira (24), o Galo publicou um vídeo do Chief Sports Officer (CSO) da SAF do clube nas redes sociais. Em resumo, Paulo Bracks reconheceu erros e citou frustrações. No entanto, exaltou as três finais disputadas pelo clube. Mas também afirmou que um possível título não apagaria as falhas da diretoria em 2025.

“Uso o canal direto do clube para também falar com o torcedor. Torcedor que está machucado, que está com raiva, ódio, decepcionado. Torcedor que ainda está na estrada para voltar para Belo Horizonte e fez uma festa incrível em Assunção. E não só os que estavam lá, mas todos que nos deram energia”, disse Paulo Bracks. “Perder três finais é muito ruim. Dói onde não cicatrizou ainda. Mas a gente chegou em três finais importantes em 12 meses, e a gente não pode apagar que estar nas finais é estar mais próximo de ganhar”, completou o CSO do Atlético. Além do vice da Copa Sul-Americana no último sábado, o Atlético também bateu na trave na Copa do Brasil e na Copa Libertadores em 2024. Bracks fala sobre erros do Atlético No vídeo, Paulo Bracks diz reconhecer os erros do Atlético em 2025, mas não os citou e não entrou em detalhes. Além disso, também indicou que um detalhe poderia ter mudado a história da final da Copa Sul-Americana, no último sábado, contra o Lanús.

“A gente entende a frustração, mas trabalha para minimizar essa frustração e erros que a gente sabe que aconteceram. Temos ciência dos erros em 2025. A gente sabe que aquela uma bola, ou a bola da trave, ou a que o goleiro defendeu, nos levaria hoje a estar comemorando, levaria a um êxtase, a uma ressaca positiva, não moral”, disse Paulo Bracks. Bracks, no entanto, disse que o título não apagaria os erros do Atlético Mineiro. Além disso, pediu foco nos últimos quatro jogos do Galo no Campeonato Brasileiro. “Ainda com o título, a gente não apagaria o que fizemos de equivocado no ano de 2025. A gente vai trabalhar muito para minimizar isso. O trabalho de 2026 já começou, mas a temporada ainda não terminou. Ainda temos quatro jogos muito importantes. E ao final desses jogos aí sim vamos fazer uma análise geral da temporada”, disse Bracks.