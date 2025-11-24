Botafogo trabalha para ter o retomo de Santi Rodríguez no duelo com o Corinthians

Botafogo trabalha para ter o retomo de Santi Rodríguez no duelo com o CorinthiansUruguaio, que ficou de fora dos confrontos com Sport e Grêmio por causa de dores musculares, pode ser a novidade na próxima rodada
Depois do triunfo sobre o Grêmio, o elenco do Botafogo teve um dia de folga nesta segunda-feira (24). Afinal, a equipe carioca, que garantiu a vaga na próxima edição da Libertadores, só volta a campo no domingo (30), para medir forças com o Corinthians pela 36ª rodada do Brasileirão, na Neo Química Arena. O clube, então. trabalha para ter a volta de Santi Rodríguez. A informação é do portal “ge”.
Isso porque o uruguaio, que tem se destacado na temporada, ficou de fora das últimas duas partidas. Diante do Sport, o jogador apresentou dores musculares em uma região que o clube não especificou e ficou fora de combate.
Dessa forma, ele não conseguiu se recuperar a tempo de estar presente contra o Grêmio. Outro nome que também será reavaliado pelo Departamento Médico é Danilo, que sentiu dores na coxa esquerda no jogo do último fim de semana.
Na temporada, Santi acumula dois gols e quatro assistências e se destacado por municiar o sistema ofensivo. Para o lugar do atleta, Davide Ancelotti tem utilizado Artur, que entrou bem e estufou a rede em três oportunidades nas últimas três partidas.
Além disso, o clube também tenta o retorno de Chris Ramos, que sofreu uma pancada nas costas diante do Sport, enquanto Nathan Fernandes pode se recuperar apenas para as últimas duas rodadas. Por outro lado, Matheus Martins, Neto, Kaio Pantaleão e Bastos só voltarão a atuar na próxima temporada.
Por fim, além da equipe paulista, o Alvinegro, que soma 58 pontos na quinta colocação, também terá pela frente Cruzeiro (fora) e Fortaleza (casa). O time ainda tenta garantir a vaga direta na fase de grupos.