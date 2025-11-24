Botafogo trabalha para ter o retomo de Santi Rodríguez no duelo com o Corinthians

Uruguaio, que ficou de fora dos confrontos com Sport e Grêmio por causa de dores musculares, pode ser a novidade na próxima rodada

Depois do triunfo sobre o Grêmio, o elenco do Botafogo teve um dia de folga nesta segunda-feira (24). Afinal, a equipe carioca, que garantiu a vaga na próxima edição da Libertadores, só volta a campo no domingo (30), para medir forças com o Corinthians pela 36ª rodada do Brasileirão, na Neo Química Arena. O clube, então. trabalha para ter a volta de Santi Rodríguez. A informação é do portal “ge”.

Isso porque o uruguaio, que tem se destacado na temporada, ficou de fora das últimas duas partidas. Diante do Sport, o jogador apresentou dores musculares em uma região que o clube não especificou e ficou fora de combate.