Botafogo engata melhor sequência desde a era de ouro de 2024

O Botafogo vive seu melhor momento na temporada. O time comandado por Davide Ancelotti alcançou a marca de sete jogos de invencibilidade, com quatro vitórias e três empates. Esse desempenho, que rendeu 15 dos 21 pontos disputados (71,4% de aproveitamento), é a maior sequência sem derrotas desde os títulos conquistados em 2024. A última vez que o Alvinegro perdeu foi há mais de um mês, no clássico contra o Flamengo.

A saber, a atual série positiva reacende as memórias da fase vitoriosa do ano passado. Em 2024, o clube emendou oito jogos sem perder na reta final, período que incluiu a conquista épica da Libertadores sobre o Atlético e o tricampeonato brasileiro contra o São Paulo. Agora, o time tem a chance de igualar essa marca histórica. Para isso, basta vencer o Corinthians no próximo domingo (30/11), em duelo válido pelo Brasileirão.