Botafogo engata melhor sequência desde a era de ouro de 2024

Botafogo engata melhor sequência desde a era de ouro de 2024Time de Davide Ancelotti não perde há sete jogos e pode igualar marca histórica se vencer o Corinthians no próximo domingo
O Botafogo vive seu melhor momento na temporada. O time comandado por Davide Ancelotti alcançou a marca de sete jogos de invencibilidade, com quatro vitórias e três empates. Esse desempenho, que rendeu 15 dos 21 pontos disputados (71,4% de aproveitamento), é a maior sequência sem derrotas desde os títulos conquistados em 2024. A última vez que o Alvinegro perdeu foi há mais de um mês, no clássico contra o Flamengo.
A saber, a atual série positiva reacende as memórias da fase vitoriosa do ano passado. Em 2024, o clube emendou oito jogos sem perder na reta final, período que incluiu a conquista épica da Libertadores sobre o Atlético e o tricampeonato brasileiro contra o São Paulo. Agora, o time tem a chance de igualar essa marca histórica. Para isso, basta vencer o Corinthians no próximo domingo (30/11), em duelo válido pelo Brasileirão.
Na irregular temporada de 2025, o máximo que o Glorioso havia conseguido era uma sequência de cinco jogos sem derrota. Isso ocorreu, inclusive, no início do trabalho de Davide Ancelotti. Antes disso, o técnico Renato Paiva também atingiu cinco vitórias consecutivas, em uma série que incluiu triunfos internacionais contra PSG e Seattle Sounders no Mundial de Clubes. Contudo, a consistência atual supera esses momentos.
A vitória sobre o Grêmio por 3 a 2, no último sábado (22/11), não apenas manteve a invencibilidade, mas também garantiu a vaga na Libertadores de 2026. Agora, o objetivo é mais ambicioso. Desse modo, o Botafogo ocupa a quinta colocação com 58 pontos, dois à frente do Bahia. A meta, portanto, é buscar um lugar direto na fase de grupos, consolidando a reação na reta final do campeonato.