Botafogo define posições prioritárias para reforçar o elenco

Ideia da diretoria alvinegra é de adiantar o maior número de contratações possíveis até o feriado de 25 de dezembro. Veja quais

A ideia da diretoria, aliás, é de adiantar o maior número de contratações possíveis até o feriado de 25 de dezembro. Isso não impede, no entanto, que outros reforços sejam acertados apenas em 2026. A informação é do “ge”.

Já classificado para a Libertadores de 2026, o Botafogo já começa a agilizar o planejamento de contratações para próxima temporada. No momento, as prioridades estão focadas em três posições específicas: um zagueiro para atuar pelo lado direito, um primeiro volante com forte poder de marcação e um ponta com forte capacidade física e explosão para chegar ao fundo do campo. A informação inicial é do “O Globo”.

Na zaga, o Botafogo conta com apenas com Barboza e David Ricardo como dupla titular. Gabriel Bahia, emprestado ao Volta Redonda, seria opção no banco de reservas. Entretanto, a tendência é que o defensor não permaneça após o término do seu contrato, em abril. Kaio Pantaleão, aliás, só deve voltar no meio de 2026 por conta da lesão no joelho esquerdo. Por fim, Bastos, que quase não entrou em campo em 2025, tem situação indefinida.

No meio-campo, a diretoria alvinegra quer uma reposição para a saída do volante Gregore, destaque do time em 2024. Mais a frente, o ataque também sofre com o mesmo problema. Após saídas de Luiz Henrique e Júnior Santos, o time não encontrou um jogador velocidade. Artur já ganhou elogios, mas tende a jogar como Savarino e Santi Rodríguez.

Renovações

Além disso, o Botafogo deve acelerar a renovação de três jogadores. Marçal, que tem contrato até o fim de dezembro, é a prioridade. Além dele, Barboza e Marlon Freitas, com vínculos até o fim de 2026, são os próximos a estender vínculo com o Glorioso.