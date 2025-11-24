Barreal vê Santos em condições de fugir do Z4: “Temos time para ganhar”

Peixe empatou com o Internacional por 1 a 1, nesta segunda-feira (24), no Beira-Rio, pela 35ª rodada do Brasileirão / Crédito: Jogada 10

O Santos conseguiu um ponto importante na luta contra o rebaixamento, mas saboreou o gosto amargo de entrar na zona de rebaixamento. Autor do gol que garantiu o empate com o Internacional, nesta segunda-feira (24), no Beira-Rio, pela 35ª rodada do Brasileirão, o atacante Barreal valorizou o ponto. O jogador, aliás, reiterou a confiança para fugir do Z4 na reta final da temporada. “Feliz por ajudar o time para empatar o jogo. Infelizmente não conseguimos ganhar, mas temos que ganhar nessa reta final. Nós viemos aqui para ganhar o jogo, mas infelizmente não conseguimos. Temos que continuar trabalhando. Na sexta-feira temos outra final. Temos time para ganhar e salvar o Santos do rebaixamento”, disse Barreal.