Barreal vê Santos em condições de fugir do Z4: “Temos time para ganhar”Peixe empatou com o Internacional por 1 a 1, nesta segunda-feira (24), no Beira-Rio, pela 35ª rodada do Brasileirão
O Santos conseguiu um ponto importante na luta contra o rebaixamento, mas saboreou o gosto amargo de entrar na zona de rebaixamento. Autor do gol que garantiu o empate com o Internacional, nesta segunda-feira (24), no Beira-Rio, pela 35ª rodada do Brasileirão, o atacante Barreal valorizou o ponto. O jogador, aliás, reiterou a confiança para fugir do Z4 na reta final da temporada.
“Feliz por ajudar o time para empatar o jogo. Infelizmente não conseguimos ganhar, mas temos que ganhar nessa reta final. Nós viemos aqui para ganhar o jogo, mas infelizmente não conseguimos. Temos que continuar trabalhando. Na sexta-feira temos outra final. Temos time para ganhar e salvar o Santos do rebaixamento”, disse Barreal.
O Santos entrou em campo pressionado para sair da zona de rebaixamento. Assim, o Peixe sentiu a pressão, cometeu erros e saiu atrás no placar aos 20 minutos do primeiro tempo, com gol de Alan Patrick. Ao longo da partida, o Internacional finalizou 20 vezes contra apenas três do time santista. Contudo, os comandados de Vojvoda mostraram eficiência e foram letais na etapa final para empatar com Barreal.
Com o empate, o Santos chegou aos 38 pontos, mas caiu para 0 17º lugar e entrou na zona de rebaixamento. O Internacional, por sua vez, segue ameaçado pelo Z4 e ocupa o 15º lugar, com 41 pontos. O Peixe volta a campo na próxima sexta-feira (28), às 21h30 (de Brasília), contra o já rebaixado Sport, na Vila Belmiro, pela 36ª rodada do Brasileirão.
