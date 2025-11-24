Áustria vence Itália e faz história ao avançar para final do Mundial Sub-17

Com dois gols de Moser e um golaço de falta, austríacos eliminam italianos e chegam à decisão inédita; adversário sai de Brasil x Portugal

A seleção da Áustria escreveu o capítulo mais importante de sua história nas categorias de base. Nesta sexta-feira (21/11), os austríacos venceram a Itália por 2 a 0 e garantiram, de forma inédita, uma vaga na final do Copa do Mundo Sub-17 de 2025. O grande nome da partida foi o atacante Moser, autor dos dois gols que selaram a classificação histórica.

O jogo foi definido na segunda etapa, quando a Áustria aproveitou melhor os contra-ataques. Aos 11 minutos, Moser recebeu na esquerda e chutou cruzado para abrir o placar. A Itália, apesar de precisar do resultado, não conseguiu ameaçar a meta do goleiro Posch. No fim, a situação dos italianos piorou com a expulsão de Borasio. Aproveitando a vantagem numérica, Moser cobrou uma falta magistral e marcou um golaço para decretar a vitória.