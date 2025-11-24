Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Áustria vence Itália e faz história ao avançar para final do Mundial Sub-17

Com dois gols de Moser e um golaço de falta, austríacos eliminam italianos e chegam à decisão inédita; adversário sai de Brasil x Portugal
Autor Jogada 10
A seleção da Áustria escreveu o capítulo mais importante de sua história nas categorias de base. Nesta sexta-feira (21/11), os austríacos venceram a Itália por 2 a 0 e garantiram, de forma inédita, uma vaga na final do Copa do Mundo Sub-17 de 2025. O grande nome da partida foi o atacante Moser, autor dos dois gols que selaram a classificação histórica.

O jogo foi definido na segunda etapa, quando a Áustria aproveitou melhor os contra-ataques. Aos 11 minutos, Moser recebeu na esquerda e chutou cruzado para abrir o placar. A Itália, apesar de precisar do resultado, não conseguiu ameaçar a meta do goleiro Posch. No fim, a situação dos italianos piorou com a expulsão de Borasio. Aproveitando a vantagem numérica, Moser cobrou uma falta magistral e marcou um golaço para decretar a vitória.

Agora, a Áustria aguarda seu adversário na grande decisão. O oponente sairá do confronto entre Brasil e Portugal, que jogam ainda nesta sexta-feira, às 13h. A final do Mundial Sub-17 está marcada para o próximo dia 27 de novembro, às 9h30.

Futebol Internacional

