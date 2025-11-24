Atlético x Flamengo: onde assistir, escalações e arbitragem

A partida entre Atlético e Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro, aliás, terá transmissão ao vivo da Globo na TV aberta e do Premiere (pay-per-view).

Atlético e Flamengo se enfrentam nesta terça-feira (25), às 21h30, na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Galo chega abalado após perda da Sul-Americana. O time mineiro ocupa a 11ª colocação, com 44 pontos, e busca por um milagre para garantir vaga na Libertadores. Do outro lado, o Rubro-Negro está na liderança, com 74, e pode carimbar o título brasileiro em caso de vitória e tropeço do Palmeiras.

Como chega o Atlético

O Atlético vai para o confronto contra o Flamengo em clima e ambiente nada satisfatório. A equipe mineira, afinal, perdeu nos pênaltis para o Lanús na final da Sul-Americana, no último sábado. Mesmo indo à decisão, o Galo, aliás, viveu um ano de instabilidade e tenta encerrar a temporada de forma menos amarga com sequência de vitórias no Brasileirão. Porém, parece não mostrar reação.

Para a partida, o lateral-esquerdo Guilherme Arana, o meia Alan Franco e o atacante Rony, que sentiram desconforto contra o Lanús-ARG, viram dúvidas para o técnico Jorge Sampaoli. Lyanco (ruptura do tendão de Aquiles esquerdo); Caio Maia (ruptura no ligamento cruzado anterior e no menisco medial do joelho direito); Júnior Santos (lesão traumática no púbis, com ruptura do tendão adutor da coxa direita) e Tomás Cuello (fratura na fíbula e lesões nos ligamentos do tornozelo esquerdo) seguem como desfalques.

Como chega o Flamengo

Do outro lado, o Flamengo pode faturar o título do Campeonato Brasileiro já nesta rodada em caso de vitória sobre o Atlético e derrota do Palmeiras para o Grêmio. Apesar disso, o elenco do Fla também já pensa na final da Libertadores contra o Verdão, no sábado, em Lima, no Peru. Diante disso, o treinador rubro-negro deve colocar uma equipe com jogadores considerados reservas.

Dentro de campo, o técnico Filipe Luís relacionou os melhores jogadores que tem a disposição. Entretanto, o treinador terá alguns desfalques. Léo Ortiz treinou parcialmente com o elenco rubro-negro nesta segunda-feira (24). Portanto, o zagueiro segue o planejamento de recuperação estabelecido pelo DM do clube. Além dele, Pedro, assim, segue em tratamento com o departamento médico por conta de lesão no antebraço.