Atlético-MG x Flamengo “obriga” mudanças no planejamento da Globo

A depender do resultado na rodada desta terça-feira (25), Rubro-Negro pode garantir matematicamente o título do Brasileirão 2025

Com a vitória rubro-negra por 3 a 0 sobre o RB Bragantino e o tropeço do Palmeiras para o Fluminense, no sábado (22), o Rubro-Negro chegou aos 74 pontos contra 70 do vice-líder. Ou seja, se vencer o Atlético e contar com um revés alviverde, o Flamengo confirmará matematicamente o eneacampeonato nacional — às vésperas da decisão da Libertadores.

O cenário desta reta final de Brasileirão “obrigou” a Globo a reorganizar sua grade esportiva para exibir Atlético-MG x Flamengo, pela 36ª rodada. Isso porque o Rubro-Negro abriu quatro pontos do Palmeiras e pode sagrar-se matematicamente campeão nesta terça-feira (25), após a partida marcada para as 21h30.

Um empate do Palmeiras combinado com a vitória rubro-negra também tornaria a vida de Abel Ferreira complicada. Isso porque, mesmo que ganhasse os dois jogos seguintes, o Alviverde conseguiria, no máximo, igualar-se em triunfos com o rival. Ou seja, dependeria do saldo de gols: 29 dos paulistas contra 50 dos cariocas.

Bastidores da escolha da Globo

Até o último fim de semana, a expectativa era de um título decidido ponto a ponto até a rodada final, com chances da emissora sequer exibir o jogo do campeão. No cenário de definição apenas na 38ª rodada, Mirassol x Flamengo será exclusivo do Prime Video, enquanto Ceará x Palmeiras ficará sob responsabilidade da Record.

O cenário favoreceu, e a Globo viu uma alternativa para exibir o jogo com potencial de definição desta edição. A emissora trabalha para maximizar a visibilidade da partida que carrega peso esportivo e interesse nacional.

Flamengo encara Palmeiras em Lima

A antecipação da rodada para terça-feira também atende às demandas logísticas da final da Libertadores. Os rivais também duelam pelo título continental da temporada e se enfrentam em jogo único no sábado, dia 29, em Lima, no Peru, pela Libertadores. A partida terá transmissão exclusiva da Globo em TV aberta.