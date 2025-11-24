Ataque trava, e Palmeiras vive pior sequência do ano antes de semana decisiva

Até então, o limite havia sido três jogos consecutivos sem triunfar, algo que se repetiu em três ocasiões ao longo do ano. A nova sequência, porém, expôs de forma clara o declínio ofensivo da equipe. Isso porque já são mais de 340 minutos sem balançar as redes.

O Palmeiras passa por seu momento mais turbulento na temporada justamente às vésperas da decisão da Libertadores. Afinal, o empate sem gols diante do Fluminense , no último sábado (22/11), ampliou para quatro a série de partidas sem vitória, a pior do Verdão em 2025.

O último gol palmeirense ocorreu ainda na derrota por 2 a 1 para o Mirassol, quando Vitor Roque marcou no primeiro tempo. Desde então, o time passou em branco contra Santos, Vitória e Fluminense.

O cenário contrasta fortemente com a fase avassaladora vivida meses atrás por Flaco López e Vitor Roque, que formaram uma das duplas mais produtivas do futebol brasileiro. Agora, ambos enfrentam declínio de desempenho. O argentino não marca há nove partidas e tem demonstrado desconforto com o jejum. O brasileiro, por sua vez, chegou ao terceiro jogo seguido sem balançar as redes e quase não teve oportunidades na última rodada.

A queda de produção ofensiva complicou de vez a briga pelo título nacional. A três rodadas do fim, o Flamengo abriu quatro pontos de vantagem na liderança, reduzindo significativamente as possibilidades do Palmeiras no Brasileirão.

O time volta a campo nesta terça-feira (25/11), às 21h30, contra o Grêmio, tentando encerrar a seca antes de viajar para Lima, onde enfrenta o Flamengo no sábado (29/11), às 18h, na final da Libertadores.