Ajax x Benfica: onde assistir, escalações e arbitragem

Ajax x Benfica: onde assistir, escalações e arbitragemEquipes ainda não pontuaram na Champions League e tentam reagir para ainda sonhar com uma vaga na próxima fase ou nos playoffs
Tradicionais equipes do futebol europeu, Ajax e Benfica se encontram, nesta terça-feira (25), às 14h45 (de Brasília), pela 5ª rodada da Champions League. Assim, os dois times buscam a primeira vitória nesta edição do torneio, visto que ainda não somaram pontos, antes do confronto na Johan Cruijff Arena.
Dessa forma, os Encarnados acumulam quatro derrotas consecutivas pelo torneio continental, diante de Qarabag, Chelsea, Newcastle e Bayer Leverkusen. O time holandês, por sua vez, tem uma campanha semelhante com tropeços para Galatasaray, Chelsea, Olympique de Marselha e Inter de Milão.
Onde assistir
O confronto desta terça-feira (25) terá a transmissão da TNT (TV por assinatura) e do serviço de streaming HBO Max.
Como chega o Ajax
Os donos da casa não poderão contar com Berghuis e Van den Boomen e tentam reagir na temporada. Afinal, não é só na Champions que a equipe patina, como também no campeonato nacional, que está apenas na sexta colocação.
“Esta partida é muito importante. É um jogo de Champions, queremos ganhar e ainda não temos pontos. Também é o primeiro jogo após a derrota com o Excelsior, estamos à procura, digamos assim, de confiança. E pode-se ganhar confiança ao ganhar um jogo, por isso é que este jogo é muito importante”, disse o técnico Fred Grim, que substituiu, de forma interina, John Heitinga no comando da equipa no decorrer da temporada.
Como chega o Benfica
O técnico José Mourinho tem uma extensa lista de desfalques, mas vê a equipe chegar com confiança depois de garantir a vaga nas oitavas de final da Taça de Portugal. Nesse sentido, o comandante não poderá contar com Lukebakio, Bruma, Leandro Santos, A. Bah e M. Silva, todos lesionados.
Com o triunfo por 2 a 0 sobre o Atlético, os encarnados avançaram na Taça de Portugal. Contudo, na Liga, o time viu os arquirrivais Porto e Sporting abrirem uma boa vantagem na disputa pelo título.
AJAX X BENFICA
5ª rodada da fase de liga da Champions
Data-Hora: terça-feira, 25/11/2025, às 14h45 (de Brasília).
Local: Johan Cruijff Arena, em Amsterdã (HOL).
AJAX: Onana; Mazraoui, Timber, Martinez, Blind; Klaassen, Gravenberch; Antony, Berghuis, Tadic; Haller. Técnico: Fred Grim
BENFICA: Vlachodimos; Lazaro, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo; Silva, Weigl, Taarabt, Everton; Ramos, Nunez. Técnico: José Mourinho
Árbitro: Sven Jablonski (ALE)
Assistentes: Eduard Beitinger (ALE) e Rafael Foltyn (ALE)
VAR: Sören Storks (ALE)
