Abraço de ex-dirigente e ídolo do Flamengo marca acesso de clube para a Série A

Ex-vice de futebol do Rubro-Negro, Marcos Braz se emociona com o retorno do Remo à Primeira Divisão e recebe abraço de Júlio César / Crédito: Jogada 10

Após mais de três décadas sem disputar à Primeira Divisão, o acesso do Remo à Série A teve um momento marcante entre dois personagens que passaram pelo Flamengo. Na celebração da conquista da equipe paraense, que ocorreu no Mangueirão, o ex-vice de futebol do Rubro-Negro e atualmente diretor de futebol no Leão Azul, Marcos Braz, mostrou-se bastante emocionado. O ex-goleiro Júlio César, ídolo do clube carioca, esteve presente no estádio, participou da festa no gramado e abraçou o dirigente. O ex-arqueiro do Flamengo e da Seleção Brasileira acompanhou o último jogo do Remo na Série B a convite de Marcos Braz. Com a vitória por 3 a 1 sobre o Goiás na condição de mandante, sacramentou o acesso para a elite do futebol brasileiro.

Não é a primeira vez que o goleiro tem episódio em que cria conexão com o Leão Azul. Anteriormente, fez uma visita ao Baenão, estádio do Remo durante a Série B. Na oportunidade, foi apresentado à estrutura, criou vínculos com os funcionários e frisou seu apoio na fase final e decisiva da Segunda Divisão. Inclusive, a maneira como Marcos Braz celebrou o retorno do Remo à Série A ao se emocionar relembra a forma em que comemorou os principais títulos em seu período no Flamengo. A propósito, o dirigente teve papel fundamental na conquista, porque teve participação direta na montagem do elenco. Amizade que teve início no Flamengo Marcos Braz e Júlio César trabalharam juntos no Flamengo por apenas um ano, em 2004, e criaram uma forte conexão. A semelhança é que os dois tiveram duas passagens pelo Rubro-Negro. O ex-goleiro, na primeira oportunidade, defendeu o time da Gávea por quase dez anos, de 1995 a 2004, desde a categoria sub-17 ao profissional.