Zubeldía destaca partida do Fluminense, mas lamenta o empate com o Palmeiras

“É um daqueles jogos em que você não sabe se vai embora contente ou na bronca, porque é difícil jogar assim contra um dos dois melhores times do Campeonato Brasileiro, que são Palmeiras e o Flamengo, são os dois que mostraram maior regularidade no Brasileirão. Com um treinador espetacular como o Abel. Então, fizemos uma boa partida, mas com a sensação de que poderíamos ter feito um gol”.

O técnico Luis Zubeldía lamentou o empate do Fluminense com o Palmeiras, por 0 a 0, no Allianz Parque. O treinador destacou o desempenho coletivo do seu time, mas demonstrou frustração com o resultado. Para ele, o Tricolor merecia a vitória.

LEIA MAIS: Atuações do Fluminense contra o Palmeiras: Canobbio é o melhor em campo; Everaldo é o pior

Invicto contra os líderes

Com o resultado, o Fluminense chegou ao quarto jogo seguido sem perder no Campeonato Brasileiro. A sequência invicta se construiu justamente contra os quatro primeiros colocados do Brasileirão, motivo de orgulho para o Zubeldía.

“Uma boa sequência. Talvez, com o Cruzeiro… Acho que o Fábio defendeu muitas bolas. Mas fizemos partidas de igual para igual, e, de modo geral, o time não foi dominante, mas o time competiu bem. Os quatro jogos em conceitos diferentes, né? Isso é um bom começo. Ou seja, isso confirma o que eu dizia quando assumi, que o presidente tinha montado um bom elenco. Um bom elenco. A gente tem um bom elenco, por isso que te permite competir. É um time que está vivo na Copa do Brasil, então é algo bom para o pessoal”.

O Fluminense está na sexta posição, com 55 pontos, mas pode ser ultrapassado pelo Bahia, que tem dois pontos a menos e recebe o Vasco, na Arena Fonte Nova. Na próxima rodada, o Tricolor recebe o São Paulo, quinta-feira (27), no Maracanã.