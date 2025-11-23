Vitória bate Sport, dorme fora do Z4 e coloca pressão no Santos

Com o resultado, o Vitória, portanto, soma 39 pontos e dorma fora da zona de rebaixamento, na 16ª colocação. Assim, o time de Jair Ventura pressiona o Santos por um triunfo diante do Internacional, nesta segunda-feira (24), no Beira-Rio. Do outro lado, o Sport, já rebaixado, segue na lanterna com 17 pontos e vê a 22ª derrota no Brasileirão. Agora, os times voltam a campo pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na sexta-feira (28), o Leão da Ilha, assim, enfrenta o Santos, às 21h30, na Vila Belmiro. Já no sábado (29), o Leão da Barra faz duelo contra o Mirassol, às 16h, no Barradão.

O Vitória segue vivo para permanência na Série A do Campeonato Brasileiro e ainda pressionou o Santos por resultado positivo. Neste domingo (23), o Leão da Barra venceu o Sport por 3 a 1, na Ilha do Retiro, pela 35ª rodada da competição nacional. Luan Cândido, contra, Cantalapiedra e Renato Kayser balançaram as redes para os baianos. Pablo fez o único para time de Recife, que não teve reação para buscar o empate.

Pressão baiana surte efeito

Desde os primeiro minutos, o Vitória foi muito no ataque diante do já degolado Sport. Raúl Caceres e Erick tiveram duas boas chances em cinco minutos de jogo. De tanto insisitr, o Leão da Barra abriu o placar. Gabriel Baralhas finalizou de dentro da área, a bola bateu na cabeça de Luan Cândido e tirou Caíque França da jogada. Dois minutos, Cantalapiedra chutou de primeira na entrada da área e ampliou diferença. Diante disso, a pressão inicial reduziu e, assim, o time da casa começou a iniciar alguns ataques. E, assim, diminuiu o placar. Matheusinho bateu cruzado na direita e Pablo finalizou no canto do gol. No fim, o Vitória voltou a fazer nova pressão, mas sem grandes sustos.

Vitória afasta perigo

Assim como no primeiro tempo, o Vitória iniciou a partida acelerado e ampliou a diferença. Logo aos dois minutos, Renato Kayzer, que entrou na etapa final, fez boa jogada individual, chutou de fora da área, a bola resvala em Rafael Thyere e morre no canto direito de Caíque França. A equipe de Jair Ventura seguiu forte no ataque. Cantalapiedra e Camutanga arriscaram em chute de fora da área. Além deles, Ronald Lopes colocou uma bola na trave. Do outro lado, o Sport até conseguiu ficar com a bola em alguns momentos, porém sem criatividade e com dificuldades para passar pela marcação do adversário.

SPORT 1×3 VITÓRIA

Campeonato Brasileiro – 35ª rodada

Data: 23/11/2025 (domingo)

Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE)

Público/Renda: 3.813 presentes / R$ 104.475,00

Gols: Luan Cândido, 12’/1°T (contra) (0-1); Cantalapiedra, 14’/2°T (0-2); Pablo, 28’/1°T (1-2).

SPORT: Caíque França; Matheus Alexandre, Ramon Menezes (Kevyson, intervalo), Thyere e Luan Cândido; Rivera (Adriel, 28’/2°T), Lucas Kal (Sérgio Oliveira, 40’/2°T), Lucas Lima e Matheusinho (Romarinho, intervalo); Léo Pereira (Chrystian Barletta, 41’/2°T) e Pablo. Técnico: César Lucena.

VITÓRIA: Thiago Couto; Raúl Cáceres, Camutanga, Lucas Halter, Edu, Ramon; Baralhas (Dudu, 35’/2°T), Ronald (Ricardo Ryller, 35’/2°t), Cantalapiedra (Matheuzinho, 19’/2°T); Erick (Lucas Braga, 19’/2°T) e Renzo López (Renato Kayzer, intervalo). Técnico: Jair Ventura.

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)

Assistentes: Luiz Claudio Regazone (RJ) e Anne Kesy Gomes de Sa (AM)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Cartão Amarelo: Kevyson, Rivera (SPT), Erick (VIT)