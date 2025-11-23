Veja quanto o Atlético faturou em premiações na temporada

Galo amargou o vice da Copa Sul-Americana e fechou o ano com apenas R$ 44,6 milhões, valor bem abaixo comparado ao ano passado / Crédito: Jogada 10

O Atlético perdeu o título da Copa Sul-Americana para o Lanús, nos pênaltis, após empatar em 0 a 0. Dessa forma, o clube mineiro termina a temporada com R$ 44,64 milhões e ainda sonha com uma vaga na próxima Copa Libertadores. Ao chegar à decisão, o Atlético embolsou R$ 19,8 milhões. Com o vice, ganhou mais 2 milhões de dólares (R$ 10,74 milhões na cotação atual). O campeão Lanús recebeu R$ 54,3 milhões de premiação.