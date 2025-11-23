Veja quanto o Atlético faturou em premiações na temporada

Veja quanto o Atlético faturou em premiações na temporadaGalo amargou o vice da Copa Sul-Americana e fechou o ano com apenas R$ 44,6 milhões, valor bem abaixo comparado ao ano passado
O Atlético perdeu o título da Copa Sul-Americana para o Lanús, nos pênaltis, após empatar em 0 a 0. Dessa forma, o clube mineiro termina a temporada com R$ 44,64 milhões e ainda sonha com uma vaga na próxima Copa Libertadores.
Ao chegar à decisão, o Atlético embolsou R$ 19,8 milhões. Com o vice, ganhou mais 2 milhões de dólares (R$ 10,74 milhões na cotação atual). O campeão Lanús recebeu R$ 54,3 milhões de premiação.
O Galo também recebeu R$ 14,1 milhões de premiação na Copa do Brasil. O Atlético foi eliminado nas quartas de final para o rival Cruzeiro.
O valor de premiação é bem abaixo do que foi conquistado pelo Atlético no ano passado. Em 2024, o Galo foi vice da Copa do Brasil e da Copa Libertadores e faturou R$ 143,9 milhões, R$ 92,8 milhões via Conmebol pela campanha no torneio continental.