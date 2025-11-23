São Paulo x Juventude, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

Tricolor tenta manter vivas as chances de classificação para a Libertadores, enquanto o Jaconero quer se salvar do rebaixamento

Em cenários opostos na tabela, São Paulo e Juventude se enfrentam na tarde deste domingo (23), às 16h. A partida acontece na Vila Belmiro, já que o Morumbis recebe o show da banda Oasis neste final de semana, válida pela 35ª rodada do Brasileirão.

A Voz do Esporte pluga as guitarras e inicia a transmissão ao vivo, às 14h30. Christian Rafael comanda a narração. Leide Marques abrilhanta o embate com seus comentários. Por fim, David Silva completa este trio infernal do jornalismo esportivo.