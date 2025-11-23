São Paulo bate o Juventude, volta a vencer no Brasileirão e ainda sonha com a Libertadores

São Paulo bate o Juventude, volta a vencer no Brasileirão e ainda sonha com a LibertadoresTricolor marcou seus gols no começo e no fim do jogo e ainda sonha com vaga na competição continental
O São Paulo aliviou sua situação no Brasileirão. Na tarde deste domingo (23), na Vila Belmiro, o Tricolor bateu o Juventude por 2 a 1. Bobadilla, ainda no começo do jogo, abriu o marcador e Rigoni ampliou o placar nos acréscimos. Ferraresi, contra, descontou para os gaúchos.
Com o resultado, o Tricolor segue com chances de classificar para a fase preliminar da Libertadores. O São Paulo sobe para a oitava colocação, com 48 pontos, e segue oito pontos atrás do Bahia, sétimo colocado, primeiro na zona de classificação para o torneio continental. Já o Jaconero permanece na penúltima colocação, com 33 pontos, e pode ver a situação ficar delicada de acordo com os resultados da rodada.
São Paulo marca logo no início
Mesmo jogando fora de casa, o Juventude tentou tomar as primeiras ações do jogo. Gabriel Taliari recebeu na área e chutou para fora desperdiçando uma grande chance. Na sequência, o São Paulo não perdoou. Luciano recebeu na área e chutou para defesa de Ruan Carneiro. Só que no rebote, Bobadilla apareceu para empurrar para as redes.
O Tricolor encontrou tranquilidade e controlou os jogos. Os mandantes quase ampliaram com Luciano, que recebeu na entrada da área e chutou para fora. Nos minutos finais, os gaúchos apertaram e quase chegaram ao empate. Jadson arriscou da entrada da área, a bola desviou, Rafael pegou no susto e foi no travessão. Depois, Taliari fez bela jogada e tocou de calcanhar para Mandaca, que mandou por cima do gol.
Pressão visitante e vitória do Tricolor
No começo do segundo tempo, o Juventude teve boas oportunidades para empatar. Ênio arriscou de fora da área e Rafael caiu para fazer a defesa. Depois, Taliari recebeu dentro da área, mas chutou nos braços do goleiro. Na primeira chance da segunda etapa do Tricolor, Luciano recebeu cruzamento na área e cabeceou para boa defesa de Ruan Carneiro.
Com as alterações, o Jaconero se lançou mais à frente e o Tricolor encontrou mais espaços para chegar ao ataque. Depois de cobrança de escanteio, a bola ficou com Ferraresi, que emendou de primeira e mandou para fora. Os visitantes responderam na bola parada. Matheus Babi subiu sozinho depois de cruzamento na área e cabeceou pela linha de fundo. Porém, a reação gaúcha ficou ainda mais complicada aos 40 minutos. Igor Formiga acertou uma forte entrada no tornozelo de Lucca. O lateral recebeu apenas o amarelo, mas, após revisão do VAR, foi expulso.
Mesmo com um a menos, o Juventude seguiu tentando pressionar e quase marcou com Ênio, que mandou por cima do meta. Só que nos acréscimos, o Tricolor puxou um contra-ataque e Rigoni arriscou de fora da área para acertar o canto e ampliar. Ainda deu tempo de Ferraresi tentar cortar um cruzamento e marcar contra, mas a vitória foi são-paulina.
SÃO PAULO 2 X 1 JUVENTUDE
Campeonato Brasileiro – 35ª rodada
Data e horário: 23/11/2025 (domingo), às 16h (de Brasília)
Local: Estádio Urbano Caldeira, Santos (SP)
Gol: Bobadilla, 6’/1ºT (1-0); Rigoni, 48’/2ºT (2-0); Ferraresi (contra), 50’/2ºT (2-1)
SÃO PAULO: Rafael; Ferraresi, Alan Franco e Sabino; Maik, Pablo Maia (Marcos Antônio (15’/2ºT), Bobadilla, Luiz Gustavo (Negrucci, 23’/2ºT) e Ferreira (Lucca, intervalo); Luciano (Paulinho, 41’/2ºT) e Tapia (Rigoni, 41’/2ºT). Técnico: Hernán Crespo.
JUVENTUDE: Ruan Carneiro; Rodrigo Sam, Luan Freitas e Marcos Paulo (Matheus Babi, 23’/2ºT); Igor Formiga, Caíque (Edson Negueba, 34’/2ºT), Jadson (Ênio, intervalo), Mandaca e Marcelo Hermes; Gabriel Taliari e Giovanny (Lucas Fernandes, intervalo) (Giraldo, 42’/2ºT). Técnico: Thiago Carpini.
Árbitro: Andre Luiz Skettino Policarpo Bento (MG)
Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Joverton Wesley De Souza Lima (MG)
VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)
Cartões amarelos: Sabino, Pablo Maia, Lucca, Rafael e Bobadilla (SPFC); Mandaca (ECJ)
Cartão Vermelho: Igor Formiga, 34’/2ºT (ECJ)