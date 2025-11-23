Rubens Menin desabafa após novo vice do Atlético e projeta reconstrução para 2026

Sócio majoritário da SAF reconhece frustração com terceira final perdida em dois anos, agradece apoio da torcida e pede união / Crédito: Jogada 10

A derrota do Atlético-MG na final da Copa Sul-Americana, neste sábado (22/11), gerou forte repercussão entre dirigentes e torcedores. Após a derrota nos pênaltis para o Lanús, em Assunção, o sócio majoritário da SAF alvinegra, Rubens Menin, utilizou as redes sociais para lamentar mais uma decisão perdida e destacar a necessidade de reorganização para 2026. Aliás, o empresário recordou que esta foi a terceira final perdida pelo clube em um intervalo de dois anos. Afinal, em 2024, o Atlético já havia ficado com o vice-campeonato tanto na Copa do Brasil quanto na Libertadores, cenário que reforça a fase de decepções em jogos decisivos.

Menin reconheceu o esforço da equipe na decisão, em que Hulk, Biel e Vitor Hugo desperdiçaram suas cobranças de pênalti. Além disso, agradeceu o apoio massivo da torcida, que compareceu em peso ao Paraguai e se mobilizou na Arena MRV. Na publicação, o dirigente ressaltou que o clube precisa assimilar o golpe e mirar um 2026 mais sólido, especialmente porque o Atlético corre o risco de ficar fora da Libertadores da próxima temporada. A equipe ainda tenta buscar a classificação via Brasileirão, onde restam quatro rodadas. A nota do sócio majoritário da SAF do Atlético “Hoje o gosto é amargo. Mais uma vez ficamos no quase. Dói, e não adianta fingir que não dói. Se tivéssemos vencido, eu estaria aqui celebrando com vocês. Mas é meu papel também estar presente nos momentos difíceis, porque o Galo faz parte da minha vida nos dias bons e nos dias duros. O que posso dizer é que não faltou empenho. O time e todos os profissionais trabalharam e se dedicaram demais, sem exceção. E posso garantir que essa entrega nunca vai faltar.

Quero agradecer à Massa, que esteve presente do início ao fim. Muita gente veio para Assunção ou ocupou a esplanada da Arena MRV. A força dessa torcida emociona e sustenta, especialmente em noites como essa. 2025 não foi o ano que eu imaginava para o Galo. É preciso reconhecer isso com serenidade. Agora vamos processar esse revés, levantar a cabeça e olhar para 2026. Não temos muito tempo para lamentar. É recompor, reorganizar e começar o próximo ciclo com união, seriedade e ainda mais trabalho. Seguimos juntos. Sempre.”