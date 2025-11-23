Rigoni celebra primeiro gol após retorno ao São Paulo: “Valorizo muito”

Argentino destacou a confiança após voltar a marcar pelo Tricolor, o primeiro após o seu retorno ao clube

O resultado teve um sabor especial para Rigoni. O argentino enfim marcou o seu primeiro gol depois do seu retorno ao Tricolor. O atacante destacou a felicidade por conseguir balançar as redes e a confiança que consegue para as próximas partidas.

O São Paulo voltou a vencer após três rodadas no Brasileirão e segue vivo na briga por uma vaga na Libertadores. Na tarde deste domingo (23), o Tricolor bateu o Juventude por 2 a 1 na Vila Belmiro e ainda pode alcançar o Bahia na briga por um lugar no torneio continental.

“Muito feliz, meus companheiros sabem como eu trabalho no dia a dia, para ajudar o grupo, para a equipe, para mim mesmo também. Hoje pude converter e é algo que eu precisava. Valorizo muito esse gol pessoalmente, para me dar confiança que necessitava para seguir adiante. Fico contente por ajudar a equipe a conquistar esses três pontos quando a gente precisava ganhar”, afirmou em entrevista ao canal Premiere.

Na busca por uma vaga para a Libertadores, o São Paulo ainda tem mais três jogos. O Tricolor visita o Fluminense na próxima rodada. Depois, faz a sua última partida como mandante contra o Internacional, no Morumbis. Na última rodada, a equipe de Hernán Crespo encara o Vitória, no Barradão.

