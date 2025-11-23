Richarlison faz gol antológico, mas Tottenham é goleado pelo Arsenal; Eze faz hat-trick

Brasileiro fez gol do meio de campo, mas o cara do jogo foi Eze, que marcou três no baile, por 4 a 1, dos Gunners contra os Spurs

Neste domingo, 23/11, pela 12ª rodada do Campeonato Inglês, o brasileiro Richarlison fez um gol incrível no duelo do Tottenham com o Arsenal. Do meio de campo, o atacante pegou de primeira, encobrindo o goleiro Raya, que voou desesperadamente, mas não evitou a pintura do jogador da Seleção Brasileira. Contudo, este foi o único grande momento de brilho dos Spurs. Enfrentando o líder na casa do rival, o Emirates, o Tottenham foi totalmente dominado, chutando pouquíssimas vezes (além do gol, apenas mais uma finalização) e sendo presa fácil para os Gunners, que golearam por 4 a 1. E contaram com o craque do jogo: Eze. O atacante da seleção da Inglaterra fez três gols; o outro foi de Trossard.

Eze, que chegou nesta temporada contratado do Crystal Palace e tinha apenas um gol na Premier League, tornou-se o primeiro jogador do Arsenal neste século a fazer um hat-trick sobre o maior rival londrino. E certamente foi bem amarga a sua atuação para os Spurs. Afinal, no início da temporada estava quase certo que o Tottenham iria contratar o jogador do Crystal Palace. Porém, o Arsenal deu uma “pernada” no maior rival e pagou 69 milhões de libras (R$ 480 milhões) para tê-lo.

O Arsenal, assim, chegou aos 29 pontos, em primeiro lugar, abrindo seis pontos para o vice-líder Chelsea. Isso deixa eufórica a torcida, que desde 2003/04 não vê seu time campeão inglês. O Tottenham com 18 pontos, está no meio da tabela.

Arsenal abre frente no primeiro tempo

O Arsenal fez um primeiro tempo de muita imposição. O Tottenham, com três zagueiros e Richarlison isolado na frente, não ofereceu perigo algum. E viu o goleiro Vicario passar maior sufoco, fazendo boas defesas em lances com Rice e Merino, mas sem conseguir evitar que Trossard abrisse o placar aos 20 minutos, recebendo passe de Merino. Pouco depois, aos 40, Eze ampliou. O atacante jogava mais à frente, já que o time não tinha Gyokeres, machucado. E recebeu na entrada da área. Logo saiu do primeiro marcador e, ao dividir com o segundo, chutou forte e fez um bonito gol.

Richarlison faz golaço do meio de campo

Logo no início do segundo tempo, Eze marcou novamente. Mas aí veio o belo gol de Richarlison, que ficou com uma sobra no meio de campo e viu Raya adiantado para fazer o famoso “gol que Pelé não fez”. Isso acordou um pouco o Tottenham, que ao menos tentou partir mais para o ataque.