Remo x Goiás, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 15h

Equipes se enfrentam em confronto direto pelo acesso para a Série A do Brasileirão
Neste domingo (23), em confronto direto pelo acesso para a Série A do Brasileirão, Remo e Goiás se enfrentam às 16h30 (de Brasília), no Mangueirão, pela 38ª rodada da Série B. Portanto, de um lado o Leão aposta no apoio da torcida para conquistar a vitória no confronto direto e carimbar o acesso. Do outro, contudo, o Esmeraldino depende apenas de si para conseguir subir.

A Voz do Esporte, de olho em tudo, inicia a transmissão às 15h. Fellipo Souza tem a missão de narrar o jogo com Figueiredo Júnior nos comentários e Raphael Almeida na reportagem.

