Remo vira em cima do Góiás e, após 31 anos, está de volta à Série A

Euforia no Mangueirão. O 3 a 1 sobre os goianos e o tropeço do Criciúma classificam os Azulinos para a elite, o que não acontecia desde 1994
O Remo estará na Série A do Brasileiro em 2026. Na tarde deste sábado, 23/11, para euforia de sua imensa torcida, que lotou o Mangueirão, em Belém, o time paraense venceu o Goiás, de virada, por 3 a 1. Assim,  pulou do sétimo lugar para assumir o quarto lugar da tabela, com 62 pontos. Com isso, é um dos quatro times que garantiram o acesso. Mas não foi sem drama. O time precisava de um tropeço de Chapecoense ou Criciúma. E como este último perdeu para o Cuiabá e parou nos 61 pontos, os azulinos fizeram a festa dos mais de 50 mil presentes ao estádio paraense, com direito a invasão do gramado e mosaico de santa no meio de campo. O Goiás, que voltaria para a Série A em caso de empate, saiu na frente com Willean Lepo, logo aos cinco minutos de jogo. Porém, o artilheiro da Série B, Pedro Rocha, empatou o jogo ainda no primeiro tempo. Na etapa final, João Pedro foi o herói, fazendo dois gols e comandando a virada ao lado de Pedro Rocha (que deu as assistências).

Assim, após 30 anos de espera, o Remo volta à elite. Os demais que subiram foram Coritiba (68 pontos e campeão da Série B), Athletico-PR (65) e Chapecoense, com os mesmos 62 pontos do Remo, mas à frente no número de vitórias. Criciúma (61), Goiás (61) e Novorizontino (60) morreram na praia.

Goiás na frente, mas o Remo empata

O jogo começou quente, com o Goiás fechado na defesa e já com o zagueiro Gonzalo Freitas levando um amarelo do árbitro Raphael Klaus no primeiro minuto. Aos cinco, foi a vez de um jogador do Remo, Caio Vinicius, levar amarelo. O jogo parecia que seria truncado, mas, aos seis minutos, ao receber na entrada da área, Willean Lipo acertou um belo chute e abriu o placar para o Goiás. Naquele momento, o Goiás estava entrando no G4.

Isso fez o time goiano se fechar ainda mais e o Remo partir com tudo para cima. Panagiotis obrigou Tadeu a boa defesa, Pedro Rocha chutou uma que passou perto, assim como um chute de Kayky, tudo antes dos 20 minutos. O Remo seguiu em cima, caindo principalmente pela esquerda com Pedro Rocha, mas pecava na hora do arremate final. Porém, de tanto martelar e ver Tadeu defender tudo, o Remo chegou ao gol de empate nos acréscimos, com uma bomba do artilheiro da Série B, Pedro Rocha, da entrada da área. Desta vez, Tadeu não conseguiu salvar: 1 a 1. Remo volta ao jogo, mas os dois ainda fora do G4.

Remo vira e sobe para a elite

O jogo ficou bastante preso no meio de campo no segundo tempo. Quando o Cuiabá abriu 1 a 0 no Vovô (que estava com dez jogadores), a torcida explodiu. Afinal, o Remo, caso virasse o jogo, entraria no G4. E também os goianos festejaram: caso empatasse, o Goiás é que estava subindo.

Apoiado por 50 mil, o Remo se impôs e, aos 20 minutos, conseguiu a virada. Pedro Rocha recebeu pela direita e cruzou para a entrada de João Pedro, como se fosse um furacão, se antecipando aos marcadores e batendo de primeira, para euforia da torcida azulina.

Nos minutos finais, drama. O Goiás atrás do gol de empate, que valeria o acesso; o Remo segurando a vitória que o colocaria de volta à elite após 30 anos e tentando, em contra-ataques, ampliar. E foi assim que o Remo conseguiu o terceiro gol. O cruzamento de Pedro Rocha, caindo pela direita, encontrou a cabeça de João Pedro e… Remo 3 a 1! Após três décadas e pela primeira vez nos pontos corridos, o Remo está na Série A do Brasileiro! O  Leão subiu.

