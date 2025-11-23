Real Madrid sofre, empata com Elche e deixa de ampliar vantagem na liderança

Com este resultado, o Real Madrid mantém a liderança da La Liga, com 32 pontos, mais um do que o Barcelona, na segunda posição. Por sua vez, o recém promovido Elche é 11.º classificado, com 16 somados.

Sem grande atuação, o Real Madrid teve dificuldades e empatou com ousado Elche por 2 a 2, neste domingo (23), no Estádio Manuel Martínez Valero, em partida pela 13ª rodada de LaLiga. Febas abriu o placar para os Faixas Verdes, Huijsen buscou o empate para os merengues, mas Álvaro Rodríguez, que passou pelo Real, colocou os mandantes na frente. Por fim, Bellingham deixou tudo igual no placar. Todos os gols aconteceram no segundo tempo.

Real tenta, mas Elche assusta

A etapa inicial foi de equilíbrio entre os times, mas a equipe do Real não esteve na melhor versão. Antes de tudo, a surpresa na escalação de Xabi Aloso foi a ausência de Vini Jr. Apesar disso, os merengues iniciaram o duelo tomando as principais ações, com Rodrygo e Mbappé em lances logo no início. O francês ainda explorou Iñaki Peña ao fim do primeiro tempo. Do outro lado, o Elche também assustou em lances perigosos ao aproveitar as falhas dos adversários. O atacante André Silva foi o principal expoentes ao fazer o goleiro Courtois realizar duas grandes defesas.

Empate na raça

No início da segunda etapa, o Real Madrid iniciou tomando as ações, mas o Elche conseguiu ser mais eficiência. Logo aos sete minutos, Febas tocou para Valera, que devolveu com um lindo toque de calcanhar para o capitão bater na saída de Courtois e abrir o placar. Depois diss, a equipe merengue tentou pressionar, mas encontrou um time dos Faixas Verdes bem postado na defesa. Depois de tanta insistência, Huijsen deixou tudo igual após aproveitar bola sobrada dentro da área. No entanto, o Elche voltou à frente com a Lei do Ex. Álvaro Rodríguez balançou as redes, seis minutos depois. O Real, entretanto, respondeu rapidamente com gol de Bellingham. Ou seja, três gols em 10 minutos. No fim, o zagueiro Chust, dos mandantes, fez falta em Mbappé ao lado da área, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. Porém, sem tempo para buscar a virada.

E agora?

Com isso, os times procuram se concentrar para os próximos compromissos. O Real Madrid enfrenta o Olimpyacos, da Grécia, na quarta-feira (26), às 17h (de Brasília), no Georgios Karaiskakis Stadium, pela quinta rodada da fase de liga da Champions League. O Elche, por sua vez, visita o Getafe na sexta-feira (28), às 17h (de Brasília), pela 14ª rodada do Campeonato Espanhol.