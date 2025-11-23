Portugal x Brasil, pelo Mundial Sub-17: onde assistir, escalações e arbitragem

Portugal x Brasil, pelo Mundial Sub-17: onde assistir, escalações e arbitragemSeleções fazem duelo nesta segunda-feira (24), às 13h (de Brasília), em Doha, no Catar, por vaga na grande decisão do torneio
Favoritos ao títulos, Portugal e Brasil fazem confronto nesta segunda-feira (24), às 13h (de Brasília), no Aspire Academy Pitch 7, pela semifinal da Copa do Mundo Sub-17. A Amarelinha busca o pentacampeonato, enquanto os portugueses quererem a sua primeira estrela na competição.
Quem passar para a grande decisão, vai enfrentar o vencedor do confronto entre Áustria e Itália. As duas seleções, aliás, ainda não levantaram o troféu do Mundial Sub-17. A grande decisão, portanto, vai ocorrer na quinta-feira (27), às 13h (de Brasília), no estádio Internacional Khalifa.
Onde assistir
A partida entre Brasil e Portugal, pelo Mundial Sub-17, aliás, terá a transmissão do SporTV e CazéTV.
Como chega Portugal
A seleção de Portugal entrou na Copa do Mundo como uma das favoritas ao título. Os europeus, afinal, tiveram grande destaque contra Marrocos, da Nova Caledônia, de Liechtenstein e até mesmo do México. Assim, os portugueses ostentam o melhor ataque, com 22 gols marcados. Além disso, com goleadas sobre Marrocos (6 a 0), Nova Caledônia (6 a 1) e México (5 a 0).
Apesar disso, Portugal é o único time que perdeu um jogo entre os semifinalistas: o resultado foi 2 a 1 para o Japão, na terceira rodada da fase de grupos. A seleção é muito forte e vai dificultar para os canarinhos.
Como chega Brasil
Do outro lado, o Brasil enfrentou fortes emoções no mata-mata da competição. Após se classificar com facilidade na fase de grupos, a Seleção Brasileira da categoria passou por Paraguai e França nos pênaltis. Já na última fase, o Dell decidiu e marcou o gol da vitória diante do Marrocos aos 44 minutos do segundo tempo.
Para a partida, o Brasil tem três desfalques por suspensão: o lateral Arthur Ryan e os zagueiros Vitor Hugo e Luís Eduardo. Já o lateral Derick sofreu uma lesão muscular e não joga mais nesta Copa do Mundo.
PORTUGAL x BRASIL
Semifinal da Copa do Mundo Sub-17
Data-Hora: 24/11/2025 (segubda-feira), às 13h (de Brasília)
Local: Aspire Academy Pitch 7, em Doha (Catar)
PORTUGAL: R. Cunha; Banjaqui, Chelmik, M. Furtado, J. Neto; R. Quintas, Bernardo, M .Mide; D. Cunha, Stevan, Anisio. Técnico: Manuel Albino.
BRASIL: João Pedro; Angelo, Luis Eduardo, Luccas Ramon, A. Ryan; Tiago, Zé Lucas, F. Morais; Ruan Pablo, Kayke, Dell. Técnico: Dudu Pateluci.
Árbitro: Vasileios Fotias (GRE)
Auxiliares: Andreas Meintanas e Michail Papadakis (Ambos da Grécia)