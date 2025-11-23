Milan é eficiente, vence a Inter de Milão e sobe na tabela do Italiano

Com o resultado, o Milan sai da quinta para terceira posição e agora está com 25 pontos. Do outro lado, a Inter de Milão desperdiçou a chance de se aproximar do líder Roma e fica na quarta posição, com 24 somados.

Com diferentes estratégias, o Milan venceu a Inter de Milão por 1 a 0, neste domingo (23), Estádio Giuseppe Meazza, pela 12ª rodada da Serie A do Campeonato Italiano. Pulisic marcou o único gol da partida em início do segundo tempo. Os Nerazzurri tiveram a maior posse de bola, porém o time Rossonero foi mais eficiente no ataque e segurou a pressão final do rival. Além disso, o goleiro Mike Maignan, que fez grande atuação, pegou um pênalti para ajudar no triunfo.

Inter de Milão cria, e Milan com dificuldades

O primeiro tempo foi de superioridade da Inter de Milão, que foi mais perigosa e por pouco na abriu o placar. Thuram e Francesco Acerbi assustaram em cabeceio na trave, Lautaro Martínez também teve chance, mas Mike Maignan fez grande defesa. A bola ainda bateu na trave. O Milan, por sua vez, até conseguiu manter a posse de bola em determinado momento do jogo, porém sem criatividade. A melhor oportunidade aconteceu em chute fora da área de Alexis Saelemaekers, aos 39 minutos.

Arma rossonera dá certo!

As equipes voltaram da mesma forma: a Internazionale pressionando, enquanto o Milan com linhas baixas à espera do contra-ataque. E foram os Rossoneros que abriram o placar. Saelemaekers finalizou em cima de Yann Sommer, que dá o rebote nos pés de Pulisic para balançar as redes. Com isso, a equipe Nerazzurri buscou reforçar os ataques. Em um deles, Thuram tentou cruzamento e ficou caído dentro da área após levar pisão de Pavlovic. Com a revisão do VAR, o árbitro sinalizou pênalti. Na cobrança, Mike Maignan, assim, fez bela defesa para evitar o gol de empate. Depois disso, a Inter implementou uma pressão, enquanto o Milan segurou os rivais do jeito de deu.

Próximos compromissos

Por fim, as equipes focam em seus próximos desafios. A Inter de Milão volta à Champions League para jogar contra o Atlético de Madrid na quarta-feira (26), no Estádio Metropolitano. O jogo, aliás, é pela quinta rodada da fase de liga da competição. Do outro lado, o Milan retorna a campo somente no sábado (29) contra a Lazio, no San Siro, pela 13ª rodada do Campeonato Italiano.

Campeonato Italiano – Rodada 12

Sábado (22/11)