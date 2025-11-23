Mano se irrita com pergunta após derrota do Grêmio e ironiza: “Não queríamos ganhar”

“Porque não queríamos ganhar! Quando termina um jogo, 24 horas depois conversamos com cada um, fazemos avaliações, ouvimos o departamento médico e vemos quem está com acúmulo. Amuzu estava com acúmulo, Arthur teve um trauma”.

O técnico Mano Menezes ficou na bronca com os questionamentos feitos pelos jornalistas, após a derrota do Grêmio para o Botafogo, por 3 a 2, no Nilton Santos. O treinador respondeu com ironia quando foi perguntado sobre os jogadores poupados na partida, como Amuzu e Arthur que sequer viajaram para o Rio.

Após o destempero, Mano ficou mais calmo e comentou sobre o jogo. O treinador assumiu a responsabilidade pela derrota, principalmente por causa do primeiro tempo.

“Estratégias são escolhas. Fizemos uma para 90 minutos. Não conseguimos encaixar. A ideia era encaixar. Trouxe para a segunda linha o Esteves. Era o incumbido de fazer o quinto homem da linha. Não fizemos bem. Até o momento do gol, o adversário não tinha chutado. Era um dos objetivos neutralizar para depois ser mais audacioso. Sofremos dois gols”.

Com a derrota, o Grêmio se manteve com 43 pontos, na 12ª posição. No entanto, pode ser ultrapassado por Vasco e Ceará, que enfrentam nesta rodada o Bahia e o Mirassol, respectivamente, fora de casa.