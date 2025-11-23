Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Manchester United x Everton: onde assistir, escalações e arbitragem

Times se enfrentam em partida válida pela 12ª rodada da Premier League 2025/26
Manchester United e Everton se enfrentam nesta segunda-feira (24), às 17h (de Brasília), em Old Trafford, na partida de encerramento da 12ª rodada da Premier League 2025/26.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

Como chega o Manchester United

O United não perde há cinco jogos na temporada, mas vem de dois empates seguidos na Premier League que deixaram o time um pouco mais afastado da parte de cima da tabela. Assim, os Red Devils abriram a 12ª rodada na 7ª posição, com 18 pontos, e uma vitória em casa pode colocar a equipe na zona de classificação para as próximas competições europeias.

Para o duelo em Old Trafford, o técnico Rúben Amorim não poderá contar com Benjamin Sesko e Harry Maguire, ambos lesionados.

Como chega o Everton

Por outro lado, o Everton vem de uma vitória importante sobre o Fulham na rodada passada, que deixou o time mais afastado da zona de rebaixamento. Assim, os Toffees abriram a 12ª rodada com 15 pontos, em 13º lugar, com cinco pontos de vantagem para a zona de rebaixamento.

Diante do United, o técnico David Moyes não poderá contar com Jarrad Branthwaite, fora do time desde a pré-temporada.

MANCHESTER UNITED X EVERTON

12ª rodada da Premier League
Data e horário: segunda-feira, 25/11/2025, às 17h (de Brasília).
Local: Old Trafford, em Manchester.
MANCHESTER UNITED: Lammens; Yoro, De Ligt e Shaw; Diallo, Casemiro, Bruno Fernandes e Dorgu; Mount e Mbeumo; Matheus Cunha. Técnico: Rúben Amorim.
EVERTON: Pickford; Garner, Tarkowski, Keane e Mykolenko; Gueye e Iroegbunam; Ndiaye, Dewsbury-Hall e Grealish; Thierno Barry. Técnico: David Moyes.
Árbitro: Tony Harrington.
Auxiliares: Nicholas Hopton e Craig Taylor.
VAR: Paul Howard.

