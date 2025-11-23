Jardim exalta “equipe diferente” e mira o topo: “Cruzeiro não é time de Sul-Americana”

Técnico celebra vaga direta na Libertadores após vitória sobre o Corinthians e lembra promessa do dono da SAF / Crédito: Jogada 10

O técnico Leonardo Jardim não escondeu sua ambição após a vitória do Cruzeiro por 3 a 0 sobre o Corinthians, neste domingo (23/11). O resultado, afinal, garantiu ao clube mineiro uma vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores de 2026. Em coletiva, o português exaltou a mudança de patamar da equipe e fez uma declaração forte sobre seus objetivos pessoais e institucionais. Jardim relembrou o início de seu trabalho, quando o time ainda disputava a Sul-Americana.

“Eu falei que o Cruzeiro não era uma equipe para jogar a Sul-Americana… porque o nome do Cruzeiro assim merece”, disse o treinador. Em seguida, ele foi direto sobre suas próprias pretensões profissionais. “E eu também não queria treinar uma equipe que jogasse a Sul-Americana”, completou, deixando claro que seu foco sempre foi a elite continental. Leonardo Jardim agradece dono da SAF Para o comandante, a classificação coroa o trabalho de quase um ano. Ele destacou que o elenco atual é “diferente daquele que iniciou” a temporada e que os jogadores provaram ter qualidade para disputar a “melhor competição do continente”. O treinador, inclusive, fez questão de citar Pedro Lourenço, o dono da SAF celeste, para ilustrar o tamanho do feito.

“O Pedrinho disse, há quatro meses, que esse grupo conseguiu recuperar o orgulho dos cruzeirenses”, lembrou Jardim. “Hoje, nós conseguimos, além disso, colocar a equipe no devido patamar”, finalizou. Com 68 pontos, o Cruzeiro não pode mais ser alcançado por times fora do G5, o que garante a vaga direta e evita o desgaste da fase preliminar em 2026.