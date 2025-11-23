Internacional x Santos: onde assistir, escalações e arbitragem

Internacional x Santos: onde assistir, escalações e arbitragemEm confronto direto na luta contra o rebaixamento, Colorado e Peixe medem forças no Sul
Em confronto direto na luta contra o rebaixamento, Internacional e Santos se enfrentam nesta segunda-feira (24), às 21h (de Brasília), no Beira-Rio, pela 35ª rodada do Brasileirão. Afinal, ambos ainda estão próximos do Z4 e ainda correm risco. Contudo, o Colorado conseguiu respirar mais aliviado após a vitória sobre o Ceará, no Castelão, na ultima rodada. O Peixe, no entanto, vê a zona bem de perto.
Onde assistir
O jogo terá transmissão ao vivo do SporTV (na TV fechada) e do Premiere (pay-per-view).
Como chega o Internacional
O Internacional aliviou o risco de rebaixamento após a vitória sobre o Ceará, no Castelão, na última rodada. Contudo, não foi nada fácil. O Colorado precisou reagir, mesmo com um a mais desde o início do jogo, para vencer. Portanto, a falta de senso de urgência tem sido o principal inimigo do Inter na reta final da temporada.
Para o jogo decisivo contra o Santos, o Internacional tem quatro desfalques certos. Afinal, Luis Otávio, Bruno Tabata e Carbonero vão cumprir suspensão, enquanto o goleiro Ivan sofreu uma lesão na coxa. Dessa forma, o técnico Ramon Díaz ainda avalia se vai manter a estrutura tática ou se fará mudanças.
Como chega o Santos
Time grande com maior risco de rebaixamento na temporada, o Santos sabe que a vitória em um confronto direto tem peso dobrado. Assim, o Peixe terá quase força máxima para o confronto com o Internacional. A exceção, no entanto, é de peso. Afinal, Neymar sentiu dores no joelho esquerdo durante o empate com o Mirassol, na última rodada, e sequer viajou com a delegação para Porto Alegre.
Neymar ficou em Santos para se recuperar para a próxima rodada. A ideia do departamento médico é preservar o camisa 10 para a partida de sexta-feira (28), contra o já rebaixado Sport, na Vila Belmiro. Assim, o técnico Vojvoda avalia dar oportunidade para Rollheiser ou Guilherme, que são as opções para o lugar do craque do Peixe.
INTERNACIONAL x SANTOS
Campeonato Brasileiro – 35ª rodada
Data e hora: 24/11/2025, às 21h (de Brasília)
Local: Beira-Rio, Porto Alegre (RS)
INTERNACIONAL: Anthoni; Aguirre, Mercado, Vitão e Bernabei; Thiago Maia, Alan Rodríguez, Bruno Gomes e Alan Patrick; Vitinho e Borré. Técnico: Ramón Díaz
SANTOS: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonis Frías, Luan Peres e Souza; Willian Arão, João Schmidt e Zé Rafael; Rollheiser (Guilherme), Barreal e Lautaro Díaz. Técnico: Vojvoda
Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES)
Auxiliares: Marcia Bezerra Lopes Caetano (RO) e Douglas Pagung (ES)
VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)
Onde assistir: SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view)
