Internacional x Santos: onde assistir, escalações e arbitragem

Em confronto direto na luta contra o rebaixamento, Internacional e Santos se enfrentam nesta segunda-feira (24), às 21h (de Brasília), no Beira-Rio, pela 35ª rodada do Brasileirão. Afinal, ambos ainda estão próximos do Z4 e ainda correm risco. Contudo, o Colorado conseguiu respirar mais aliviado após a vitória sobre o Ceará, no Castelão, na ultima rodada. O Peixe, no entanto, vê a zona bem de perto.

Como chega o Internacional

O Internacional aliviou o risco de rebaixamento após a vitória sobre o Ceará, no Castelão, na última rodada. Contudo, não foi nada fácil. O Colorado precisou reagir, mesmo com um a mais desde o início do jogo, para vencer. Portanto, a falta de senso de urgência tem sido o principal inimigo do Inter na reta final da temporada.

Para o jogo decisivo contra o Santos, o Internacional tem quatro desfalques certos. Afinal, Luis Otávio, Bruno Tabata e Carbonero vão cumprir suspensão, enquanto o goleiro Ivan sofreu uma lesão na coxa. Dessa forma, o técnico Ramon Díaz ainda avalia se vai manter a estrutura tática ou se fará mudanças.

Como chega o Santos

Time grande com maior risco de rebaixamento na temporada, o Santos sabe que a vitória em um confronto direto tem peso dobrado. Assim, o Peixe terá quase força máxima para o confronto com o Internacional. A exceção, no entanto, é de peso. Afinal, Neymar sentiu dores no joelho esquerdo durante o empate com o Mirassol, na última rodada, e sequer viajou com a delegação para Porto Alegre.

Neymar ficou em Santos para se recuperar para a próxima rodada. A ideia do departamento médico é preservar o camisa 10 para a partida de sexta-feira (28), contra o já rebaixado Sport, na Vila Belmiro. Assim, o técnico Vojvoda avalia dar oportunidade para Rollheiser ou Guilherme, que são as opções para o lugar do craque do Peixe.