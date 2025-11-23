Gustavo Gómez admite queda de rendimento após novo tropeço do Palmeiras

Zagueiro reconhece oscilação, mas mantém confiança para a reta final do Brasileirão e a decisão da Libertadores contra o Flamengo

Após o apito final, o zagueiro e capitão Gustavo Gómez admitiu que a equipe atravessa um momento de instabilidade. Contudo, reforçou o compromisso do elenco na busca pelos objetivos da temporada.

O Palmeiras não conseguiu reencontrar o caminho das vitórias e apenas empatou por 0 a 0 com o Fluminense , neste sábado (22/11), pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O tropeço, o quarto consecutivo na competição, fez o clube paulista se distanciar ainda mais do líder Flamengo, que abriu quatro pontos de vantagem a três rodadas do fim.

“É evidente uma queda na nossa produtividade. Temos que trabalhar, não tem como sair disso se não trabalhar. Temos que recuperar bem. Terça temos um jogo, vamos lutar até o fim pelo Brasileirão. Depois tem a final da Libertadores, um jogo histórico para o Palmeiras, e vamos fazer de tudo para vencer esse campeonato que é importante para a gente”, disse o zagueiro.

O duelo contra o Flamengo pela final da Libertadores, marcado para o próximo sábado (29/11) no Estádio Monumental, em Lima, domina as atenções do clube. Mesmo assim, Gómez destacou que o grupo não vai abandonar a disputa do Brasileirão.

“É um jogo único, é diferente o campeonato. Vamos lutar até o fim. Vamos descansar. Há muito tempo que nossa identidade é essa, pensar jogo a jogo. Temos a final, muito importante. Mas vamos lutar até o fim pelo Brasileiro e focar na final com o Flamengo. “A gente lutou até o fim. Obviamente temos que melhorar. Eles também estão pensando nessa final. Não é fácil chegar. Temos que melhorar, trabalhar porque ainda falta”, concluiu.”, reforçou o capitão.

Palmeiras segue vivo no Brasileirão

Apesar do empate, o Palmeiras segue na vice-liderança, com 70 pontos. Contudo, antes da decisão continental, tanto o Verdão quanto o Flamengo ainda entram em campo pelo Nacional no meio da semana.