Ferreira deixa o gramado com dores e vira preocupação no São Paulo

Jogador foi substituído no intervalo da partida contra o Juventude e pode ser mais um atleta no departamento médico do Tricolor / Crédito: Jogada 10

O São Paulo teve um alívio na tarde deste domingo (23). O Tricolor bateu o Juventude por 2 a 1 e voltou a vencer no Brasileirão há três rodadas. Por outro lado, a equipe fica com uma preocupação, já que Ferreira deixou o gramado no intervalo sentindo dores na perna esquerda. De acordo com a transmissão do Premiere, o treinador Hernán Crespo optou por fazer a substituição para evitar uma sobrecarga no atleta. Ferreira foi atendido ao longo da primeira etapa e reclamou de dores no músculo posterior da parte esquerda.