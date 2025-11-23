Ferreira deixa o gramado com dores e vira preocupação no São Paulo

Ferreira deixa o gramado com dores e vira preocupação no São PauloJogador foi substituído no intervalo da partida contra o Juventude e pode ser mais um atleta no departamento médico do Tricolor
O São Paulo teve um alívio na tarde deste domingo (23). O Tricolor bateu o Juventude por 2 a 1 e voltou a vencer no Brasileirão há três rodadas. Por outro lado, a equipe fica com uma preocupação, já que Ferreira deixou o gramado no intervalo sentindo dores na perna esquerda.
De acordo com a transmissão do Premiere, o treinador Hernán Crespo optou por fazer a substituição para evitar uma sobrecarga no atleta. Ferreira foi atendido ao longo da primeira etapa e reclamou de dores no músculo posterior da parte esquerda.
O jogador passará por uma reavaliação nesta segunda-feira (24) e o Tricolor saberá se poderá contar com Ferreira para os próximos jogos ou não. Caso a lesão seja grave, o meia-atacante seria o 12º atleta no departamento médico do São Paulo neste momento.
O número só não é maior porque Marcos Antônio voltou a atuar. O jogador se recuperou de uma lesão muscular na coxa esquerda e esteve à disposição do técnico Hernán Crespo, que colocou o volante em campo ao longo do segundo tempo.
