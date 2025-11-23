Feminino: Palmeiras vence a Ferroviária no primeiro jogo da semifinal do Paulistão

Feminino: Palmeiras vence a Ferroviária no primeiro jogo da semifinal do PaulistãoPalestrinas abrem boa vantagem fora de casa com vitória por 2 a 0. O jogo da volta acontece apenas no dia 4 de dezembro
O Palmeiras saiu na frente da Ferroviária na semifinal do Paulistão Feminino, ao vencer por 2 a 0, na manhã deste domingo, na Fonte Luminosa, em Araraquara. Os gols foram marcados por Amanda Gutierres e Pati Maldaner, que vibrou com o resultado.
“Nunca fui de marcar muitos gols, mas ajudar a equipe é muito bom. Foi difícil fazer a virada de chave do título para o Paulista. usamos o nosso elenco e isso fez diferença no jogo de hoje. Acho que o que define nossas vitórias é nosso trabalho”.
O segundo jogo da semifinal está marcado para o dia 4 de dezembro (quinta-feira), na Arena Barueri. O Palmeiras se classifica mesmo perdendo por um gol de diferença. Já a Ferroviária precisa vencer por dois gols de diferença para levar para os pênaltis ou ganhar por três para avançar direto para a decisão. A meia Duda Santos cobrou mais atitude do time na próxima partida.
“Sinceramente, está muito difícil. Precisamos nos reerguer o quanto antes, o jogo era importante, precisamos ter mais atitude lá na frente, talvez tenha faltado empenho da equipe para sair com um resultado diferente. Precisamos mudar nossa atitude para reverter o placar no jogo da volta”.
