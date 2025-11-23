Feminino: Palmeiras vence a Ferroviária no primeiro jogo da semifinal do Paulistão

Palestrinas abrem boa vantagem fora de casa com vitória por 2 a 0. O jogo da volta acontece apenas no dia 4 de dezembro / Crédito: Jogada 10

O Palmeiras saiu na frente da Ferroviária na semifinal do Paulistão Feminino, ao vencer por 2 a 0, na manhã deste domingo, na Fonte Luminosa, em Araraquara. Os gols foram marcados por Amanda Gutierres e Pati Maldaner, que vibrou com o resultado. “Nunca fui de marcar muitos gols, mas ajudar a equipe é muito bom. Foi difícil fazer a virada de chave do título para o Paulista. usamos o nosso elenco e isso fez diferença no jogo de hoje. Acho que o que define nossas vitórias é nosso trabalho”.