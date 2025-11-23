Felipe Luís lembra, após a vitória que “há algumas horas estávamos em crise mundial”

Treinador lembra que, no Fla, é 8 ou 80: a crise na derrota para o Flu virou euforia com a chance de conquistar o brasileiro na próxima rodada / Crédito: Jogada 10

Filipe Luís, com o triunfo por 3 a 0 do Flamengo sobre o Bragantino e o empate do Palmeiras com o Fluminense, está próximo de mais um título na sua curta carreira, pouco mais de um ano como técnico. O Flamengo abriu quatro pontos de vantagem sobre o Palmeiras, restando apenas nove em disputa. O título pode ser confirmado já na próxima terça-feira, caso o Flamengo vença o Atlético, em Minas, na Arena MRV, e o Palmeiras perca para o Grêmio. A vantagem é tão confortável que, na coletiva do Palmeiras, o técnico Abel Ferreira “jogou a toalha”.

Na coletiva após a partida deste sábado, o treinador do Flamengo deu uma alfinetada, lembrando que, na rodada passada, após perder para o Fluminense por 2 a 1, era questionado e chegou a ser criticado porque, em campo, o time não demonstrava a explosão que alguns técnicos esperavam. Agora, todos estão eufóricos com a possibilidade de mais um título. “Algumas horas atrás estávamos numa crise mundial”, disse Filipe Luís, que completou: “Fazendo nossa parte, estaremos perto do nosso grande objetivo. Sabemos que precisamos estar equilibrados, entendendo por que perdemos, empatamos ou ganhamos. Esse é meu trabalho: passar isso aos jogadores e garantir que eles entendam claramente o que aconteceu contra o Fluminense. Desta vez, jogamos mais leves e vencemos.”

Filipe Luís exalta os laterais O Flamengo fez um de seus melhores jogos do ano contra o Bragantino. Mas o treinador fez questão de colocar o sucesso na conta de dois jogadores: “Grande parte da vitória tem a ver com a forma como a equipe jogou e com a estabilidade que os volantes Everton Arújo e Jorginho nos deram. Contra uma equipe difícil, que tenta encaixar no mano a mano, isso se torna complicado. Vimos isso nos jogos do Bragantino contra São Paulo e Corinthians. É sempre um confronto desafiador quando enfrentamos equipes treinadas por Vagner Mancini. O que mais gostei na minha equipe foi a solidez defensiva. Entendi o cansaço de alguns jogadores, mas o time correu bem, e essa solidez estava faltando.”

Ele lembrou que o grupo, a nível mental, está forte, e que os jogadores que voltaram das seleções, desta vez, em relação ao jogo com o Fluminense, tiveram mais minutos em campo. Na terça, contra o Atlético… E o fato de o título poder ser confirmado na próxima terça-feira? “Não podemos deixar a euforia entrar no vestiário; a cabeça precisa estar limpa. Penso racionalmente no jogo contra o Atlético, jogo a jogo, dia a dia. Meu foco é ajudar a equipe e fazer o que for necessário para vencer o Atlético.”