Fábio, do Fluminense, é hostilizado por palmeirenses e rebate: “Não ganhou do Santos”Goleiro é criticado por torcedores após o final do jogo por não ter entregado gols para prejudicar o rival Flamengo
Após o empate sem gols entre Palmeiras e Fluminense, o goleiro Fábio foi cobrado e xingado por torcedores palmeirenses no Allianz Parque. O jogador tricolor estava retirando as luvas e foi criticado por não ter sofrido gols para prejudicar o Flamengo. Ele rebateu afirmando que o Verdão é quem não fez a parte dele.
“Não ganhou do Santos. Vocês vêm reclamar comigo? Vocês tinham que ganhar do Santo pô, do Vitória”.
Com o empate, o Palmeiras chegou ao quarto jogo sem vencer no Campeonato Brasileiro. Com isso, o Flamengo disparou na liderança, com 74 pontos, quatro a mais que o Verdão.
Já o Fluminense soma quatro partidas de invencibilidade, sequência construída contra o G4 da competição. O Tricolor é o sexto colocado, com 55 pontos.
