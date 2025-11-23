Fábio, do Fluminense, é hostilizado por palmeirenses e rebate: “Não ganhou do Santos”

Goleiro é criticado por torcedores após o final do jogo por não ter entregado gols para prejudicar o rival Flamengo / Crédito: Jogada 10

Após o empate sem gols entre Palmeiras e Fluminense, o goleiro Fábio foi cobrado e xingado por torcedores palmeirenses no Allianz Parque. O jogador tricolor estava retirando as luvas e foi criticado por não ter sofrido gols para prejudicar o Flamengo. Ele rebateu afirmando que o Verdão é quem não fez a parte dele. “Não ganhou do Santos. Vocês vêm reclamar comigo? Vocês tinham que ganhar do Santo pô, do Vitória”.