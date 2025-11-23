Diniz: “Esses jogadores precisam aprender a ser grandes do tamanho do Vasco”Técnico do Cruz-Maltino, Fernando Diniz reconhece mau momento do time e cobra reação imediata do elenco
O Vasco não anda bem das pernas. Aliás, parece que foi ontem que a torcida falava em Copa Libertadores. Hoje, no entanto, a realidade é outra. Afinal, o Cruz-Maltino luta para não ser tragado pelo temido Z4. A situação piorou após a derrota para o Bahia por 1 a 0, neste domingo, na Arena Fonte Nova, pela rodada 35 do Campeonato Brasileiro. O técnico Fernando Diniz, assim, admite o momento de crise do Gigante da Colina e fez uma cobrança ao elenco.
“Não podemos alimentar a torcida no ‘vai, não vai’. Não podemos fazer isso. Temos que ser mais contundentes. O Vasco vai ser gigante sempre, mas o time tem que aprender a ser grande”, estabeleceu o treinador.
Vasco em queda livre
São cinco derrotas em sequência (São Paulo, Botafogo, Juventude, Grêmio e, agora, Bahia), algo que deixa os torcedores do Vasco arrancando os cabelos. A sequência é a pior do Vasco nesta edição do Brasileirão. A equipe estacionou nos 42 pontos e despencou para a 13ª posição. A crise, de fato, chegou com muita força na Colina Histórica.
“A gente não tem pontuação ainda (para escapar do rebaixamento). Faltam três jogos, e a gente precisa pontuar. Um dos principais erros dos times é que, quando o campeonato se apresentou para o Vasco, tínhamos repertório e condições, mas rejeitamos. A torcida incentivando e apoiando. Se você não vai, você fica. Ou a gente vai para cima ou para baixo, se você não vai, não produz e não ganha jogo. Chegamos a ficar em sétimo na tabela. Poderíamos avançar mais. Mas a realidade é essa. A gente precisa pontuar. O rebaixamento é uma questão. A torcida fará contas, enquanto precisamos ganhar os jogos”.
Ameaçado, o Vasco volta a campo na próxima sexta-feira (28), contra o Internacional, em São Januário, pela rodada 36 do Campeonato Brasileiro.
