Diniz: “Esses jogadores precisam aprender a ser grandes do tamanho do Vasco”

“Não podemos alimentar a torcida no ‘vai, não vai’. Não podemos fazer isso. Temos que ser mais contundentes. O Vasco vai ser gigante sempre, mas o time tem que aprender a ser grande”, estabeleceu o treinador.

O Vasco não anda bem das pernas. Aliás, parece que foi ontem que a torcida falava em Copa Libertadores. Hoje, no entanto, a realidade é outra. Afinal, o Cruz-Maltino luta para não ser tragado pelo temido Z4. A situação piorou após a derrota para o Bahia por 1 a 0 , neste domingo, na Arena Fonte Nova, pela rodada 35 do Campeonato Brasileiro. O técnico Fernando Diniz, assim, admite o momento de crise do Gigante da Colina e fez uma cobrança ao elenco.

Vasco em queda livre

São cinco derrotas em sequência (São Paulo, Botafogo, Juventude, Grêmio e, agora, Bahia), algo que deixa os torcedores do Vasco arrancando os cabelos. A sequência é a pior do Vasco nesta edição do Brasileirão. A equipe estacionou nos 42 pontos e despencou para a 13ª posição. A crise, de fato, chegou com muita força na Colina Histórica.

“A gente não tem pontuação ainda (para escapar do rebaixamento). Faltam três jogos, e a gente precisa pontuar. Um dos principais erros dos times é que, quando o campeonato se apresentou para o Vasco, tínhamos repertório e condições, mas rejeitamos. A torcida incentivando e apoiando. Se você não vai, você fica. Ou a gente vai para cima ou para baixo, se você não vai, não produz e não ganha jogo. Chegamos a ficar em sétimo na tabela. Poderíamos avançar mais. Mas a realidade é essa. A gente precisa pontuar. O rebaixamento é uma questão. A torcida fará contas, enquanto precisamos ganhar os jogos”.

Ameaçado, o Vasco volta a campo na próxima sexta-feira (28), contra o Internacional, em São Januário, pela rodada 36 do Campeonato Brasileiro.

