Cruzeiro x Corinthians, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h

Na prévia da semifinal da Copa do Brasil, Cabuoso pode garantir vaga na fase de grupos da Libertadores, enquanto Timão ainda sonha com o torneio

Na noite deste domingo (23), poucos dias antes de se enfrentarem pela semifinal da Copa do Brasil, Corinthians e Cruzeiro fazem um confronto pela 35ª rodada do Brasileirão. A partida acontece às 20h30, no Mineirão.

A Voz do Esporte, como não poderia ser diferente, acompanha o embate, ao vivo, a partir de 19h. Eduardo Rizzatgi narra. João Miguel Lotufo comenta. André Bachá reporta.