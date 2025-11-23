Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cruzeiro x Corinthians, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h

Cruzeiro x Corinthians, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h

Na prévia da semifinal da Copa do Brasil, Cabuoso pode garantir vaga na fase de grupos da Libertadores, enquanto Timão ainda sonha com o torneio
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Na noite deste domingo (23), poucos dias antes de se enfrentarem pela semifinal da Copa do Brasil, Corinthians e Cruzeiro fazem um confronto pela 35ª rodada do Brasileirão. A partida acontece às 20h30, no Mineirão.

A Voz do Esporte, como não poderia ser diferente, acompanha o embate, ao vivo, a partir de 19h. Eduardo Rizzatgi narra. João Miguel Lotufo comenta. André Bachá reporta.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Corinthians Cruzeiro

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar