Cristiano Ronaldo faz pintura de bicicleta, e Al-Nassr goleia Al-Khaleej

Cristiano Ronaldo faz pintura de bicicleta, e Al-Nassr goleia Al-KhaleejCraque português chega a 954 gols na carreira e se aproxima cada vez mais do milésimo
Cristiano Ronaldo brilhou mais uma vez. O craque português, de 40 anos, fez um golaço de bicicleta na goleada do Al-Nassr sobre o Al-Khaleef por 4 a 1, neste domingo (23), pela 9ª rodada do Campeonato Saudita. Dessa forma, o camisa 7 chegou 954 gols na carreira e diminuiu mais um pouco a distância para a marca do milésimo.
O Al-Nassr dominou a partida do início ao fim. Com mais volume de jogo, abriu o placar aos 39 minutos, com João Félix. O português, aliás, deu assistência para o brasileiro Wesley ampliar ainda no primeiro tempo, aos 42.
Nem mesmo quando o Al-Khaleef descontou no início da etapa final com Murad Al-Hawsawi, o Al-Nassr perdeu o controle. Afinal, Sadio Mané praticamente colocou ponto final aos 32 minutos. Contudo, ainda faltava a cereja do bolo. Nos acréscimos, Cristiano Ronaldo acertou bela bicicleta para completar a goleada.
Dono de uma campanha perfeita, o Al-Nassr lidera o Campeonato Saudita com nove vitórias em nove jogos. Ou seja, o time comandado pelo técnico português Jorge Jesus soma 27 pontos e tem 100% de aproveitamento. O próximo compromisso pelo Sauditão será contra o Al-Najma, no dia 21 de dezembro, fora de casa.
