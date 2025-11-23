Criciúma perde para o Cuiabá e vê acesso escapar

Tigre foi derrotado por 1 a 0 e disputará a Série B em 2026

O primeiro tempo começou equilibrado, com o Criciúma criando a primeira grande oportunidade aos 11 minutos, em chute na trave de Léo Naldi. Depois, o Tigre teve outra boa oportunidade com Jonathan, que chutou rente à trave. Contudo, o panorama mudou após a expulsão de Felipinho por falta dura em Nino Paraíba. Dessa forma, o Cuiabá cresceu na partida.

O Criciúma bateu na trave. Apesar de chegar na última rodada com chances de acesso, o Tigre perdeu para o Cuiabá por 1 a 0, neste domingo (23), na Arena Pantanal, pela 38ª rodada da Série B do Brasileirão , e deixou escapar a vaga na elite do futebol brasileiro. O time catarinense começou melhor, contudo, a expulsão de Felipinho no primeiro tempo atrapalhou. David Miguel fez o único gol da partida.

Com um a mais, o Cuiabá controlou a posse de bola e controlou o ritmo de jogo. Dessa forma, o Dourado explorou as jogadas pelas laterais e deu trabalho para o goleiro Alisson. Entretanto, o time da casa não conseguiu transformar o domínio em chances claras. Assim, ninguém conseguiu tirar o zero do placar nos primeiros 45 minutos.

Na etapa final, o Cuiabá manteve a pressão. Dessa forma, de tanto insistir, enfim conseguiu abrir o placar. Em bela jogada individual, David Miguel recebeu na entrada da área e finalizou com categoria, no ângulo do goleiro Alisson.

Após abrir o placar, o Cuiabá recuou. O Criciúma, então, aproveitou e subiu as linhas. O centroavante João Carlos teve duas grandes chances e não empatou por pouco. Na primeira tentativa, Luan Polli fez grande defesa. Depois, Nathan desviou de cabeça e evitou o gol. Apesar das tentativas, o Tigre não conseguiu evitar a derrota.

