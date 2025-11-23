Crespo vê São Paulo no limite e pede calma para os últimos jogos do Brasileirão

Para a partida, o treinador Hernán Crespo teve que lidar com uma série de desfalques, 12 por lesão e um por suspensão. O treinador enfatizou o que o time precisa jogar com o coração nestes momentos, abraçando o espírito, mesmo que talvez o resultado não venha.

O São Paulo não fez a partida dos sonhos, mas conseguiu voltar a vencer no Brasileirão. Na tarde deste domingo (23), o Tricolor bateu o Juventude por 2 a 1 e segue com chances de se classificar para a Libertadores do ano que vem.

“Tem de abraçar o espírito. Tem de pensar que neste momento tem que jogar com o coração. Com aquilo que tem. Como falei: vai alcançar? Não sei. Pode jogar melhor? Claramente. Mostramos que vamos jogar melhor. O que temos, vamos entregar. Vai ser o suficiente para ganhar o jogo? Faltam três rodadas. Pegamos três pontos de diferença na nossa competição contra o Bragantino. É um campeonato que temos de jogar nestas três rodadas que faltam”, destacou.

O argentino reconheceu que a atuação são-paulina na Vila Belmiro deixou a desejar. Entretanto, o treinador salientou que este foi o melhor cenário dentro das dificuldades que o time enfrenta no momento. Além disso, Crespo ressaltou que o objetivo é pontuar o máximo possível.

“Vocês já sabem. Fui muito claro nas últimas coletivas, sobre todas as dificuldades. Mas a realidade está aqui. Fazer o melhor possível, tentar pontuar. A ideia é sempre tentar jogar de um certo jeito. Hoje não aconteceu, não jogamos como a gente pretende, deseja. Mas é um momento muito delicado. Tem ainda três jogos para acabar essa temporada e chegar mais para cima possível”, enfatizou.

Presença de jovens jogadores

No confronto contra o Juventude, o treinador optou pela presença de diversos jogadores. Crespo optou pela entrada de Maik na lateral direita e colocou Lucca, Maik e Paulinho ao longo da partida. O último, inclusive, realizou sua estreia no profissional. O argentino explicou que utiliza os jogadores para construir o futuro e pensar na próxima temporada.